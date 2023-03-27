Параноидный Путин регулярно спит в Кремле из-за стресса, вызванного войной, — СМИ (фото)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что решение Путина жить рядом с кремлевским офисом напрямую связано с войной в Украине.

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Президент РФ Владимир Путин переехал в хорошо охраняемый офис в Кремле из-за стресса, сопряженного с развязанной в Украине войной. До недавних пор он жил в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Об этом сообщает The Mirror.

В одном из интервью он признал, что во время недавнего визита принимал председателя КНР и лидера компартии Китая Си Цзиньпина в своей кремлевской квартире.

В беседе с журналистами Путин отметил, что у него здесь квартира, в которой в последнее время он проводит много времени.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что решение Путина жить рядом со своим кремлевским офисом напрямую связано с войной.

Песков уточнил, что с начала войны в Украине Путин часто проводит время в кремлевской квартире, так как у него плотный рабочий график.

Прежде считалось, что большую часть времени глава страны-агрессора проводит за пределами Кремля.

Российские руководители, начиная с Владимира Ленина, как правило, не жили в Кремле. Ленин занимал здесь квартиру после революции 1917 года. Здесь также останавливалась британская королева Елизавета II во время своего единственного визита в РФ в 1994 году.

Сенатский дворец

Считается, что квартира Путина располагается в Сенатском дворце, который спроектировал русский архитектор Матвей Казаков в 1776 – 1787 годах.

Валдайская резиденция Путина, которую российский президент, по слухам, делит со своей 39-летней любовницей Алиной Кабаевой и их детьми

Ранее Фокус разбирался в том, как западные СМИ видят арест Путина. Одни журналисты считают, что президента РФ могут заключить под стражу лишь после полного разгрома ВС РФ в Украине, другие же убеждены, что в Кремле готовы его выдать только, чтобы нормализовать отношения с цивилизованным миром.

Напомним, что на заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси Трамп ответил словами о том, что нужно "молиться". Экс-президент США также обвинил администрацию США в сложившемся положении.