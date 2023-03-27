Параноидный Путин регулярно спит в Кремле из-за стресса, вызванного войной, — СМИ (фото)
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что решение Путина жить рядом с кремлевским офисом напрямую связано с войной в Украине.
Президент РФ Владимир Путин переехал в хорошо охраняемый офис в Кремле из-за стресса, сопряженного с развязанной в Украине войной. До недавних пор он жил в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Об этом сообщает The Mirror.
В одном из интервью он признал, что во время недавнего визита принимал председателя КНР и лидера компартии Китая Си Цзиньпина в своей кремлевской квартире.
В беседе с журналистами Путин отметил, что у него здесь квартира, в которой в последнее время он проводит много времени.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что решение Путина жить рядом со своим кремлевским офисом напрямую связано с войной.
Песков уточнил, что с начала войны в Украине Путин часто проводит время в кремлевской квартире, так как у него плотный рабочий график.
Прежде считалось, что большую часть времени глава страны-агрессора проводит за пределами Кремля.
Российские руководители, начиная с Владимира Ленина, как правило, не жили в Кремле. Ленин занимал здесь квартиру после революции 1917 года. Здесь также останавливалась британская королева Елизавета II во время своего единственного визита в РФ в 1994 году.
Считается, что квартира Путина располагается в Сенатском дворце, который спроектировал русский архитектор Матвей Казаков в 1776 – 1787 годах.
Ранее Фокус разбирался в том, как западные СМИ видят арест Путина. Одни журналисты считают, что президента РФ могут заключить под стражу лишь после полного разгрома ВС РФ в Украине, другие же убеждены, что в Кремле готовы его выдать только, чтобы нормализовать отношения с цивилизованным миром.
Напомним, что на заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси Трамп ответил словами о том, что нужно "молиться". Экс-президент США также обвинил администрацию США в сложившемся положении.