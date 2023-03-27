Параноїдний Путін регулярно спить у Кремлі через стрес, викликаний війною, — ЗМІ (фото)

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що рішення Путіна жити поряд із кремлівським офісом безпосередньо пов'язане з війною в Україні.

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Президент РФ Володимир Путін переїхав до офісу в Кремлі, що добре охороняється. Все через стрес i війну в Україні. Донедавна він жив у підмосковній резиденції в Ново-Огарьово. Про це повідомляє The Mirror.

В одному з інтерв'ю Путін визнав, що під час недавнього візиту приймав голову КНР та лідера компартії Китаю Сі Цзіньпіна у своїй кремлівській квартирі.

У розмові з журналістами він зазначив, що має тут квартиру, в якій останнім часом проводить багато часу.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що рішення Путіна жити поряд зі своїм кремлівським офісом безпосередньо пов'язане із війною.

Пєсков уточнив, що з початку війни в Україні Путін часто проводить час у кремлівській квартирі, бо має щільний робочий графік.

Раніше вважалося, що більшість часу глава країни-агресора проводить поза Кремлем.

Російські керівники, починаючи з Володимира Леніна, зазвичай не жили в Кремлі. Ленін займав тут помешкання після революції 1917 року. Тут також зупинялася британська королева Єлизавета II під час свого єдиного візиту до РФ у 1994 році.

Сенатський палац

Вважається, що квартира Путіна знаходиться в Сенатському палаці, який спроектував російський архітектор Матвій Казаков у 1776 – 1787 роках.

Валдайська резиденція Путіна, яку російський президент, за чутками, ділить зі своєю 39-річною коханкою Аліною Кабаєвою та їхніми дітьми

Раніше Фокус розбирався у тому, як західні ЗМІ бачать арешт Путіна. Одні журналісти вважають, що президента РФ можуть взяти під варту лише після повного розгрому ЗС РФ в Україні, інші переконані, що в Кремлі готові його видати тільки, щоб нормалізувати відносини з цивілізованим світом.

Нагадаємо, що на заяву Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі Трамп відповів словами про те, що потрібно "молитися". Екс-президент США також звинуватив адміністрацію США в становищі, що склалося.