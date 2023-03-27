Российские элиты все подстроят ради мира с Западом: как иностранные СМИ видят арест Путина

Одни журналисты считают, что российского президента могут взять под стражу только в случае полного разгрома в Украине, другие же уверены, что в Кремле запросто могут выдать его суду только для того, чтобы нормализовать отношения с цивилизованным миром.

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Прошло 10 дней с тех пор, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в совершении военных преступлений в ходе полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор в ряде СМИ появились предположения о том, как может происходить арест диктатора и состоится ли он вообще. Фокус собрал самые интересные мнения мировой прессы и различных экспертов на этот счет.

Путина могут выдать российские элиты

27 марта журнал американский журнал Newsweek опубликовал статью с мнениями о том, как может выглядеть арест Владимира Путина.

Влад Михненко, эксперт по посткоммунистической трансформации Восточной Европы и бывшего Советского Союза в Оксфордском университете, сказал Newsweek, что, по его мнению, Путин может быть арестован и предан суду в Гааге, если его отстранят от власти, или если российские элиты подстроят его арест, чтобы отстранить от власти.

"Поскольку Кремль, во-первых, параноидально боится за безопасность Путина, а во-вторых, считает, что США управляют миром, Путин не ступит на территорию государства-члена МУС, чтобы не опозориться. Можно легко придумать замену, которая даже пообещает "отомстить" за гибель дорогого лидера, но только для показухи", — сказал Михненко.

Борис Бондарев, бывший российский дипломат, который в прошлом году публично ушел в отставку из-за вторжения в Украину, также сказал Newsweek в прошлом месяце, что Путина можно заменить, и что он может быть вынужден уйти в отставку, если проиграет свою войну против Украины.

"Путина можно заменить. Он не супергерой. У него нет никаких сверхспособностей. Он обычный диктатор", — сказал Бондарев.

Михненко провел сравнение со Слободаном Милошевичем, которому в 1999 году было предъявлено обвинение предшественником МУС — Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии.

"После потери власти у себя дома новый сербский лидер, чтобы восстановить отношения с Западом, передал Милошевича трибуналу в Гааге", — сказал Михненко.

"Я думаю, что постпутинские лидеры могут провернуть тот же трюк, чтобы восстановить отношения с Западом".

Однако при таком сценарии Путин может даже не доехать до Гааги, считает эксперт.

"Учитывая обширные связи Путина в Европе и то, что он потенциально может рассказать судьям о коррупции и сомнительных сделках между Москвой и крупными западными столицами, у них будет много стимулов заставить его замолчать до Гааги", — сказал Михненко.

Помимо риска передачи Путина российской элитой, он может столкнуться с неприятностями, просто посещая другие страны, даже если они дружественны российскому режиму и не добиваются его ареста, как в случае с Милошевичем.

Арестуют ли Путина в Южной Африке в августе

Все чаще обсуждается вопрос о том, может ли Путин быть арестован в августе 2023 года во время ожидаемой поездки на саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) в августе этого года в ЮАР, которая также обязана выполнить ордер.

22 марта южноафриканское издание IOL писало о том, что Африканский национальный конгресс (АНК, одна из правящих партий) отказался говорить о том, будет ли правительство действовать в соответствии с Международным уголовным судом, чтобы арестовать президента России Владимира Путина, если он прибудет в страну.

26 марта генсек Южноафриканской коммунистической партии (входит в трехсторонний правящий союз) Солли Мапайла высказался по поводу выданного МУС ордера на арест президента России Владимира Путина. По его словам, он не имеет обязательной силы для Южной Африки. Также он добавил, что партия будет приветствовать Путина, когда он посетит страну.

27 марта Herald LIVE писало, что АНК в Восточной Капской провинции объявил, что он против того, чтобы ЮАР арестовала президента России Владимира Путина, если он посетит страну для участия в саммите БРИКС в августе. Об этом, в частности, заявил премьер-министр Оскар Мабуяне на заседании провинциального исполнительного комитета партии в Мбизане.

Стоит отметить, что несколько лет назад правительство ЮАР подверглось нападкам и обратилось в суд за отказ арестовать бывшего лидера Судана Омара аль-Башира после того, как ему были предъявлены обвинения МУС.

Путина арестуют только после разгрома в Украине или революции в РФ

27 марта The Japan Times предположило, что есть лишь два сценария, при которых на Путина наденут наручники: полное поражение России, в результате которого Путин будет захвачен победителями (Нюрнбергский вариант), и внутренний переворот, который приведет к передаче Путина его преемникам, как в случаях со Слободаном Милошевичем из Сербии и Чарльзом Тейлором из Либерии.

По мнению журналистов, первый сценарий является надуманным. Сложно представить себе успешный поход украинцев на Москву, равно как и массированную интервенцию США, которая не приведет к ядерной войне.

При этом второй вариант издание считает гораздо более реалистичным, даже если Путину сейчас не угрожает переворот или революция — и решение суда помогает сделать его более осуществимым. Оно создает для преемника Путина легкий способ избавиться от многолетнего диктатора и его тени, способ начать все с чистого листа.

Пример Милошевича и Пиночета

По мнению The Japan Times дело Милошевича дает некоторое представление о том, какое будущее может открыть для Путина решение суда. Бывший югославский президент был обвинен Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии, предшественником МУС, в мае 1999 года, во время войны в Косово. Милошевич не совсем проиграл войну. Российские и финские переговорщики, оказывавшие давление на Милошевича, не испытывали никаких сомнений по поводу ведения дипломатических дел с человеком, официально обвиненным в военных преступлениях.

Точно так же не будет никакого клейма на переговорах с Путиным о прекращении войны в Украине, независимо от того, представляют ли участники переговоров страны, ратифицировавшие Римский статут, который является правовой основой для работы МУС, или, скажем, США, Китай или Индию, которые этого не сделали.

В случае с Милошевичем обвинительное заключение не сделало его более непримиримым, более нацеленным на победу любой ценой, и не заставило его более охотно идти на компромисс. Точно так же приказ об аресте Путина не заставит российского диктатора быть более решительным, чем он есть, и бороться до тех пор, пока он не сможет объявить о какой-то победе, считают журналисты.

Официальная трактовка третьей стороной деяний Путина как преступлений также ничего не меняет для него в непосредственном внутриполитическом контексте. Его хватка за власть в России остается крепкой и не обязательно ослабнет, даже если он проиграет войну и будет вынужден отступить из Украины. Косово значило для сербских националистов столько же, сколько Крым для российских — и все же Милошевич оставался у власти в развалившейся Югославии более года после того, как отдал Косово. Он потерпел поражение только после того, как назначил досрочные выборы на сентябрь 2000 года.

Еще одним ярким примером является Аугусто Пиночет в Чили — он переоценил свою поддержку населения. Народные протесты после того, как он попытался одержать победу, заставили его уступить после того, как против него выступили военные.

Трудно представить себе, чтобы Путин подчинился чему-то похожему — но если он будет ослаблен относительным военным поражением или даже длительной кампанией с многочисленными военными неудачами, конкуренция может внезапно возникнуть как бы из ниоткуда. Если Путин будет свергнут, его преемники столкнутся с системой, которую Путин четверть века строил на личной преданности и уникально коррумпированной системе сдержек и противовесов. Люди Путина будут в каждом ее уголке, потенциально подготавливая почву для его восстановления: Для такого человека, как Путин, только власть гарантирует личную безопасность. Избавиться от теневого присутствия экс-диктатора будет сложно — это одна из причин, по которой власти Судана до сих пор не выдали Гааге свергнутого лидера страны Омара аль-Башира.

Ордер на арест Путина

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента Росии Владимира Путина "в контексте ситуации в Украине". В заявлении МУС указано, что ордер также был выдан в отношении Марии Львовой-Беловой, уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка, которая курирует вывоз украинских детей в Россию.

В тот же день генпрокурор Украины Андрей Костин объяснил, что Путин отныне имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления, поэтому за пределами РФ он должен быть задержан и передан в суд.

19 марта президент США Джо Байден заявил, что решение МУС о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина является оправданным. При этом в Белом доме отметили, что Вашингтон не является стороной суда.

В тот же день, 19 марта, министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что если Путин окажется на территории Германии, власти будут обязаны взять его под арест и передать представителям Международного уголовного суда.

24 марта в Минюсте Австрии также подтвердили, что Вена готова арестовать и выдать президента России Владимира Путина МУС.