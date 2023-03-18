"Явно совершил военные преступления": Байден высказался об ордере на арест Путина

По словам Джо Байдена, полномочия Международного уголовного суда не признаются ни Россией, ни США, однако решение о выдачи ордера на арест российского президента является "очень весомым аргументом".

Related video

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что решение Палаты досудебного производства II Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина является оправданным. Об этом сообщило издание CNN 17 марта.

"Я думаю, что это оправдано", — сказал американский президент журналистам.

В публикации упоминается о том, что ни Москва, ни Вашингтон не признают полномочия МУС. Несмотря на это, Джо Байден считает решение суда "очень весомым аргументом".

Президент США также указал на то, что Владимир Путин "явно совершил военные преступления".

В источнике отмечают, что Белый дом поддержал привлечение к ответственности военных преступников, однако воздержался от прямого одобрения действий МУС.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби ушел от ответа на вопрос о том, выдаст ли американский президент распоряжение о задержании Путина, в случае если российский лидер окажется на территории США,

Джон Кирби заявил, что прежде всего, визит Владимира Путина "очень, очень маловероятен".

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала решение МУС "юридически ничтожным" и указала на то, что Москва не является подписантом Римского статута Международного уголовного суда.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отметил, что выдача ордера на арест Владимира Путина является важным шагом для привлечения российского лидера к ответственности за военные преступления и добавил, что Путин обязательно окажется на скамье подсудимых.