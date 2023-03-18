"Явно скоїв воєнні злочини": Байден висловився про ордер на арешт Путіна

За словами Джо Байдена, повноваження Міжнародного кримінального суду не визнаються ні Росією, ні США, проте рішення про видачу ордера на арешт російського президента є "дуже вагомим аргументом".

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що рішення Палати досудового провадження II Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна є виправданим. Про це повідомило видання CNN 17 березня.

"Я думаю, що це виправдано", — сказав американський президент журналістам.

У публікації згадується, що ні Москва, ні Вашингтон не визнають повноваження МКС. Попри це, Джо Байден вважає рішення суду "дуже вагомим аргументом".

Президент США також зазначив, що Володимир Путін "явно скоїв воєнні злочини".

У джерелі наголошують, що Білий дім підтримав притягнення до відповідальності військових злочинців, проте утримався від прямого схвалення дій МКС.

Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі уникнув відповіді на питання про те, чи видасть американський президент розпорядження про затримання Путіна, якщо російський лідер опиниться на території США,

Джон Кірбі заявив, що насамперед візит Володимира Путіна "дуже, дуже малоймовірний".

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженого президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала рішення МКС "юридично нікчемним" та вказала на те, що Москва не є підписантом Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк зазначив, що видача ордера на арешт Володимира Путіна є важливим кроком для притягнення російського лідера до відповідальності за воєнні злочини та додав, що Путін обов'язково опиниться на лаві підсудних.