Австрия арестует и выдаст Путина Гааге в случае его приезда в страну, — Минюст

Австрийские правозащитники напомнили, что в 2019 году Международный уголовный суд в рамках дела президента Судана Омара аль-Башира постановил, что иммунитета не имеют даже главы государств.

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В пятницу, 24 марта, представители федерального Министерства юстиции Австрии подтвердили, что страна готова арестовать и выдать президента России Владимира Путина Международному уголовному суду, в случае, если он решит приехать в страну. Об этом сообщает "Укринформ".

"Австрия является участницей Римского устава. А это означает, что, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать с МУС: ордера на арест, выданные судом, должны выполняться, а разыскиваемые судом лица должны быть арестованы", — прокомментировали в ведомстве вопрос издания о том, арестуют ли австрийские власти Путина в случае его прибытия на их территорию.

Также в министерстве юстиции Австрии напомнили, что "в 2019 году Международный уголовный суд уже установил по одному делу (дело в отношении президента Судана Омара аль-Башира, ордер на арест которого выдали в 2009 году), что иммунитет перед Судом не имеют даже главы государств".

"Никто не стоит над законом, а это означает, что каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть", — подчеркнули представители австрийского Минюста.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая курирует вывоз украинских детей в Россию.

Однако вслед за этим в Министерства иностранных дел РФ заявили, что Россия никогда не признает решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест лидера РФ.