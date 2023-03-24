Австрія заарештує та видасть Путіна Гаазі у разі його приїзду до країни, — Мін'юст

Австрійські правозахисники нагадали, що у 2019 році Міжнародний кримінальний суд у межах справи президента Судану Омара аль-Башира ухвалив, що імунітету не мають навіть глави держав.

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У п'ятницю, 24 березня, представники федерального Міністерства юстиції Австрії підтвердили, що країна готова заарештувати та видати президента Росії Володимира Путіна Міжнародному кримінальному суду у разі, якщо він вирішить приїхати до країни. Про це повідомляє "Укрінформ".

"Австрія є учасницею Римського статуту. А це означає, що, як і всі інші договірні сторони, зобов'язана співпрацювати з МКС: ордери на арешт, видані судом, повинні виконуватися, а особи, які розшукуються судом, мають бути заарештовані", — прокоментували у відомстві питання видання про те, чи заарештує австрійська влада Путіна у разі його прибуття на їхню територію.

Також у міністерстві юстиції Австрії нагадали, що "у 2019 році Міжнародний кримінальний суд уже встановив у одній проблемі (справу стосовно президента Судану Омара аль-Башира, ордер на арешт якого видали у 2009 році), що імунітет перед Судом не мають навіть глави держав".

"Ніхто не стоїть над законом, а це означає, що кожен злочин має бути повністю розслідуваний. Безкарності не має бути", — наголосили представники австрійського Мін'юсту.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої за президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, яка займається вивезенням українських дітей до Росії.

Однак у Міністерства закордонних справ РФ заявили, що Росія ніколи не визнає рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт лідера РФ.