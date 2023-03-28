"Стане складніше": Пєсков налякав російські еліти довгою війною з Україною, — ЗМІ

Як пишуть журналісти, Пєсков під час світського рауту в Москві сказав високопосадовцям, що війна в Україні та конфлікт із Заходом триватимуть ще довго.

Related video

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив російським елітам, що війна проти України триватиме ще довго. Про це пише видання Guardian з посиланням на анонімні джерела в Кремлі.

За словами журналістів, Пєсков сказав це у квартирі одного з високопоставлених російських чиновників у Москві під час прийому.

"Деякі з присутніх гостей, у тому числі представники російської культурної та політичної еліти, виголосили тост за новий рік, у якому вони висловили надію на мир та повернення до нормального життя", — пишуть журналісти.

І ось Пєсков заявив, що ситуація насправді стане лише складнішою.

"Це займе дуже і дуже багато часу", — сказав Пєсков.

За словами журналістів, багато гостей виступають проти війни з Україною. Їм було неприємно слухати Пєскова, оскільки стало зрозуміло, що у Кремлі готують еліту до тривалого конфлікту не лише з Україною, а й із Заходом.

Як розповів політолог Максим Трудолюбов виданню, сам голова Кремля Володимир Путін готує Росію до "вічної війни" із Заходом. Всім росіянам доведеться навчитися із цим жити.

"Путін практично перестав говорити про якісь конкретні цілі війни. Він також не пропонує бачення того, як може виглядати майбутня перемога. У війни немає ні чіткого початку, ні кінця", — сказав Трудолюбов.

Також неназваний російський дипломат розповів журналістам, що Путін намагається представити все як війну, яка ніколи не закінчиться. Крім того, неясно, чи зможе голова Кремля змиритися з поразкою.

За словами дипломата, президент РФ не має наміру переглядати цілі війни з Україною. Його як оперативника КДБ вчили завжди досягати своєї мети. Зараз він приймає рішення щодо продовження війни, попри всі поразки російських сил минулого року.

Зазначимо, що військовий експерт Петро Черніков 27 березня заявив, що Путін ухвалив рішення йти до кінця у війні проти України і на це вказують деякі ознаки. Командування РФ кидає окупантів на фронт без підтримки дефіцитної техніки, а зі зберігання знімаються навіть застарілі танки Т-54 та Т-55. Людського потенціалу РФ вкрай крейдяно.

Також видання The Mirror писало, що параноїдний Путін регулярно спить у Кремлі через стрес, викликаний війною. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що рішення Путіна жити поряд із кремлівським офісом безпосередньо пов'язане з війною в Україні.