"Це надовго": переговори з Україною неможливі, РФ досягне цілей воєнним шляхом — Пєсков

За словами спікера Кремля, для Москви головне, щоб Київ виконав її умови та була створена "безпека" для анексованих регіонів України та "Росії у ширшому контексті".

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Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков 29 березня заявив, що переговори з Україною щодо закінчення війни неможливі. Тому Росія продовжуватиме "досягати цілей спецоперації" воєнним шляхом. Про це повідомляє російське видання "Інтерфакс".

"Ми неодноразово говорили, що цілі РФ можуть досягатися різними шляхами — це політико-дипломатичний або, якщо політико-дипломатичним зараз неможливо, а у випадку з Україною вони неможливі, на наш жаль, то воєнним, тобто через проведення спецоперації", — сказав він.

Спікер Кремля додав, що для Москви головне, щоб Київ виконав її умови та була забезпечена "безпека" для анексованих регіонів України та "Росії у ширшому контексті".

За словами Пєскова, зараз Росія в широкому сенсі слова воює із Заходом і "це надовго". Він також не став відповідати на запитання про те, скільки може тривати Російське вторгнення в Україну і чи воно завершиться цього року.

Тим часом глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що НАТО фактично воює на боці "київського режиму", а глибше втягуватися у воєнні дії "вже нікуди".

28 березня ЗМІ повідомляли, що Дмитро Пєсков під час світського рауту сказав російським елітам, що війна проти України триватиме ще довго.

Нагадаємо, 25 березня президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав Путіна негайно припинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів. За його словами, Анкара надає великого значення мирному врегулюванню російсько-українського конфлікту.

24 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що повідомлення про нібито бажання президента глави Кремля домовитися про мир не є правдивими. За його словами, Володимир Путін не готовий до переговорів, а війна закінчиться, коли РФ виведе свої війська з України.