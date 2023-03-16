"Огромная ошибка мира": Данилов назвал условия для переговоров с Россией

По словам секретаря СНБО, соглашения "Минск-3" не будет, однако Украина готова сесть за стол переговоров для согласования капитуляции Кремля.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о собственном видении переговоров с РФ. По его словам, россияне будут "закидать" вопросы внутренней дестабилизации, чтобы склонить Украину для переговоров. Однако украинцы сядут за стол, если страна-агрессорка будет подписывать капитуляцию. Об этом заявил чиновник журналистам "Радио Свобода" в интервью, опубликованном 16 марта.

"Конечно, мы можем садиться за стол. Но, во-первых, это капитуляция России за этим столом должна быть подписана, или вещи, связанные с тем, все те убытки, которые она здесь нанесла, к большому сожалению. И я не понимаю, о чем мы еще можем говорить с Россией", — объяснил Данилов.

Чиновник также подчеркнул, что к посредничеству в переговорах нужно подойти ответственно. Он заверил, что соглашение "Минск-3" невозможно. Посредниками должны быть страны, которым Украина доверяет.

"Если кто-то считает, что где-то подковерно можно подписать "Минск-3", как это делалось с непонятными людьми, с непонятными полномочиями, с непонятными последствиями на время подписания, но с понятными уже по среднесрочному действию, я думаю, что такого у нас не будет. Это во-первых. А то, что касается Украины, кто это должен быть, то еще раз подчеркиваю, что это должны быть ответственные страны, к которым у нас есть доверие. У нас есть понимание, что тогда они несут общую ответственность", — сообщил секретарь СНБО.

Также чиновник отметил, что переговоры со страной-агрессорой считает "огромной ошибкой мира". По его мнению, договориться с Россией невозможно, потому что Кремль не сдерживает собственных обещаний.

"Они сегодня могут с вами договориться, а завтра вставить вам нож в спину и скажут, что мы об этом не договаривались, что мы не будем на вас нападать. Вы знаете, что это одна из немногих стран, где принято решение, что внутренние законы могут не соответствовать международному праву, у них внутреннее право превалирует над международным правом. Ну, это нонсенс", — заявил Данилов.

Напомним, вчера, 15 марта, в Кремле прокомментировали заявление Алексея Данилова о переносе российской столицы из Москвы. Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков назвал слова украинского чиновника неправдой.

Также 15 марта Алексей Данилов сказал журналистам, что освобождением Молдовы и Грузии должны заниматься народы этих стран. Он заявил, что к Украине это никакого отношения не имеет. Чиновник раскритиковал грузинское правительство за "византийщину".