"Величезна помилка світу": Данілов назвав умови для перемовин з Росією

За словами секретаря РНБО, угоди "Мінськ-3" не буде, однак Україна готова сісти за стіл перемовин для узгодження капітуляції Кремля.

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Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про власне бачення перемовин з РФ. За його словами, росіяни "закидатимуть" питання внутрішньої дестабілізації, щоб схилити Україну для перемовин. Однак українці сядуть за стіл у разі, якщо країна-агресорка підписуватиме капітуляцію. Про це заявив посадовець журналістам "Радіо Свобода" в інтерв’ю, опублікованому 16 березня.

"Звичайно, ми можемо сідати за стіл. Але, по-перше, це капітуляція Росії за цим столом має бути підписана, або речі, пов’язані з тим, всі ті збитки, які вона тут завдала, на превеликий жаль. І я не розумію, про що ми ще можемо говорити з Росією", — пояснив Данілов.

Посадовець також підкреслив, що до посередництва у перемовинах треба підійти відповідально. Він завірив, що угода "Мінськ-3" неможлива. Посередниками, на його думку, мають бути країни, яким Україна довіряє.

"Якщо хтось вважає, що десь підкилимно можна підписати "Мінськ-3", як це робилося з незрозумілими людьми, з незрозумілими повноваженнями, з незрозумілими наслідками на час підписання, але зі зрозумілими вже з середньострокової дії, я думаю, що такого у нас не буде. Це по-перше. А те, що стосується України, хто це має бути, то ще раз наголошую, що це мають бути відповідальні країни, до яких у нас є довіра. У нас є розуміння, що тоді вони несуть спільну відповідальність", — повідомив секретар РНБО.

Також посадовець зазначив, що перемовини з країною-агресоркою вважає "величезною помилкою світу". На його думку, домовитися з Росією неможливо, бо Кремль не дотримується власних обіцянок.

"Вони сьогодні можуть з вами домовитися, а завтра вставити вам ніж у спину і скажуть, що ми ж про це не домовлялися, що ми не будемо на вас нападати. Ви знаєте, що це одна з небагатьох країн, де ухвалене рішення, що внутрішні закони можуть не відповідати міжнародному праву, у них внутрішнє право превалює над міжнародним правом. Ну, це нонсенс", — заявив Данілов.

Нагадаємо, вчора, 15 березня, у Кремлі прокоментували заяву Олексія Данілова про перенесення російської столиці з Москви. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав слова українського посадовця неправдою.

Також 15 березня Олексій Данілов сказав журналістам, що звільненням Молдови та Грузії мають займатись народи цих країн. Він заявив, що до України це жодного відношення не має. Посадовець розкритикував грузинський уряд за "візантійщину".