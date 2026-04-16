"Нас хотят вернуть в СССР": Охлобыстин выступил против Путина, которого поддерживал

59-летний Иван Охлобыстин, который с самого начала яростно поддерживал политику главы Кремля, вдруг заговорил о наступлении на свободу слова в России. Актер заявил, что "цифровые ограничения — это огромная ошибка".

Российский актер Иван Охлобыстин, дееспособность которого под большим вопросом, выступил против блокировки интернета. В своем Telegram одно из лиц российской пропагандистской машины вдруг заговорил о попытке вернуться к тоталитаризму бывшего СССР, по которому он не скучает.

По словам артиста, блокировка интернета — бесполезное дело, потому что в XXI веке "толком ничего ограничить", а непонимание этого факта "нанесет дополнительный удар по репутации".

"Если нас (россиян, — Ред.) хотят вернуть в СССР, то сперва надо построить машину времени", — добавил Иван.

Охлобыстин против цензуры

Звезда сериала "Интерны", который в свое время был очень популярным в Украине, поделился воспоминаниями из своего детства, когда он "вешал" оловянных солдатиков, потому что это были единственные игрушки, которые его родители могли себе позволить.

"Я их выстраивал на стуле, заранее писал приговор, зачитывал вслух и вешал одного из солдатиков на нитке. То есть теплые чувства испытываю, но не скучаю", — пишет Охлобыстин.

Российский актер Иван Охлобыстин Фото: Facebook

Собственно, что перед ним своих пять копеек относительно блокировки интернета в РФ вставила бывшая участница "Дома 2" Виктория Боня. Одиозная блогерша записала обращение к Владимиру Путину, в котором высказалась о проблемах в РФ.

Через несколько часов после этого появилась информация, что власти решили ослабить блокировку Telegram, чтобы "снизить напряжение" в обществе.

Иван Охлобыстин — российский актер и бывший священник. Женат, воспитывает шестерых детей. Он поддерживает тамошнюю власть, а также полномасштабную войну, которую Россия развязала в Украине. С 2024 года — доверенное лицо Путина. Внесен в "черный список" в ЕС, Канаде и Украине.

Риторика Охлабыстина

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Иван Охлобыстин заверил, что Николаев и Одесса — это территория России. Он отметил, что "не оставил бы" Украине ни одного километра. "Да, Украина не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это часть нас", — сказал он.

Во время посещения оккупированной части Донецкой области актер "поймал" пулю по бронежилету.

В России создали мультфильм "Азбука "СВО", призванный научить российских оккупантов "вернуться домой целыми и невредимыми". Соответствующий видеоролик, озвученный Охлабыстиным, начали распространять в сети 24 апреля 2023 года.