Москву и область атакуют дроны: власти заявляют о "падении обломков" и погибшем, что известно

Поздно вечером 2 мая и после полуночи Москву и область атаковали беспилотники. Российские власти заявляют о якобы падении обломков и сообщают о последствиях.

В результате атаки дронов в Подмосковье якобы погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня над Московской областью силами ПВО и средствами РЭБ было сбито 6 вражеских беспилотников — над Истрой, Одинцовым, Чеховом, Солнечногорским, Волоколамским и Коломной, один — подавлен РЭБ", — говорится в сообщении чиновника.

В то же время Воробьев не стал уточнять последствия атаки, а лишь добавил, что "на местах падения обломков дронов" работают оперативные службы.

Тем временем губернатор Москвы Сергей Собянин около 00:30 часов информировал о сбитии дрона, летевшего на столицу РФ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — отметил Собянин.

В московских Telegram-каналах сообщают, что это был по меньшей мере 10-й дрон, летевший на российскую столицу.

Скриншот сообщения россиян об атаке дронов на Москву

Информация об атаке и последствиях уточняется.

Напомним, 1 мая губернатор Туапсе назвал пожары в городе "психологической атакой": утверждал, что ВСУ якобы сбрасывают нефть с беспилотников.

Также в ночь на 1 мая беспилотники снова атаковали Туапсе: БпЛА попали по морскому порту и местному НПЗ.