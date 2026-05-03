Десятки дронів: Ленінградську область РФ масовано атакували БпЛА, під ударом порти (відео)

У ніч на 3 травня безпілотники масовано атакували Ленінградську область Росії. У різних куточках регіону пролунали вибухи.

Під атакою безпілотників цієї ночі могли опинитися морські порти росіян у Ленінградській області. Про це повідомляють OSINT-аналітики.

"Ленінградська область, упав дрон/літак.В області працює ППО. Під ударом порти", — пишуть аналітики.

У мережі почали поширювати кадри атаки на регіон. На відеороликах чутно звуки вибухів та видно яскраві спалахи у небі.

Тим часом російські Telegram-канали повідомили, що дрони нібито намагаються атакувати обласний центр — Санкт-Петербург. Мешканці одразу кількох міст регіону поскаржилися на звуки вибухів. У низці районів було чутно звуки прольоту дронів у напрямку Петербурга.

Перед цим в аеропорту "Пулково" та у Псково "Росавіація" запровадила обмеження на відправлення та посадження літаків.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко атаку на регіон підтвердив. Спершу він повідомляв про "успішне збиття" щонайменше 35 дронів у небі над регіоном, а близько 04:00 години інформував, що російська протиповітряна оборона нібито ліквідувала щонайменше 43 дрони.

Інформація щодо наслідків атаки та про те, які об'єкти опинилися під ударом дронів, на момент публікації встановлюється.

