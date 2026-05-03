Десятки дронов: Ленинградскую область РФ массированно атаковали БпЛА, под ударом порты (видео)

В ночь на 3 мая беспилотники массированно атаковали Ленинградскую область России. В разных уголках региона прогремели взрывы.

Под атакой беспилотников этой ночью могли оказаться морские порты россиян в Ленинградской области. Об этом сообщают OSINT-аналитики.

"Ленинградская область, упал дрон/самолет, в области работает ПВО. Под ударом порты", — пишут аналитики.

В сети начали распространять кадры атаки на регион. На видеороликах слышны звуки взрывов и видны яркие вспышки в небе.

Тем временем российские Telegram-каналы сообщили, что дроны якобы пытаются атаковать областной центр — Санкт-Петербург. Жители сразу нескольких городов региона пожаловались на звуки взрывов. В ряде районов были слышны звуки пролета дронов в направлении Петербурга.

Перед этим в аэропорту "Пулково" и в Псково "Росавиация" ввела ограничения на отправку и посадку самолетов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко атаку на регион подтвердил. Сначала он сообщал об "успешном сбивании" не менее 35 дронов в небе над регионом, а около 04:00 часов информировал, что российская противовоздушная оборона якобы ликвидировала не менее 43 дронов.

Информация о последствиях атаки и о том, какие объекты оказались под ударом дронов, на момент публикации устанавливается.

Напомним, в ночь на 3 мая беспилотники также атаковали Москву и область: власти заявили о "падении обломков" и погибшем в результате атаки.

