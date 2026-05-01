Продолжение следует: "Мадяр" показал последствия атаки на российские истребители в Челябинске

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил поражение российских истребителей на аэродроме "Шагол" в Челябинске, за 1700 км от Украины.

В результате ударов Deep Strike в ночь на 25 апреля "птахи" СБС поразили два истребителя Су-57, истребитель-бомбардировщиу Су-34 и еще один Су неустановленной модификации, сообщил Бровди в соцсетях.

"Мадяр" подчеркнул, что успешная охота многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей пятого поколения Су-57 имеет критическое значение для уменьшения ударного потенциала противника.

Он напомнил, что Су-34, как основная ударная платформа, способна нести широкий спектр управляемых бомб и ракет, нанося удары по критической инфраструктуре, военным объектам и гражданским целям с расстояния до 1000 км.

"Каждый уничтоженный Су-34 означает уменьшение количества авиаударов, сохранение жизней гражданского населения и снижение нагрузки на системы ПВО. Су-57, как самый современный российский истребитель с технологиями пониженной заметности, представляет особую угрозу для авиации и систем противовоздушной обороны Примерная цена одного Су-34 составляет $35–50 млн. Стоимость Су-57 – $100–120 млн за единицу", – подчеркивает "Мадяр".

Военнослужащий указал, что на спутниковом снимке зафиксированы остатки уничтоженной машины обслуживания истребителей, которая размещалась между самолетами Су-57.

"После нанесения поражения разбитые самолеты были перемещены в другие, закрытые части аэродрома. Дальше несомненно будет…", — пообещал он.

Ранее о поражении нескольких российских истребителей сообщал Генштаб ВСУ.

Напомним, медиа писали о воздушном ударе по РФ, который состоялся в ночь на 25 апреля.