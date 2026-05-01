Далі буде: "Мадяр" показав наслідки атаки на російські винищувачі в Челябінську

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив ураження російських винищувачів на аеродромі "Шагол" у Челябінську, за 1700 км від України.

Унаслідок ударів Deep Strike в ніч на 25 квітня "птахи" СБС вразили два винищувачі Су-57, винищувач-бомбардувальник Су-34 і ще один Су невстановленої модифікації, повідомив Бровді в соцмережах.

"Мадяр" наголосив, що успішне полювання багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34 і винищувачів п'ятого покоління Су-57 має критичне значення для зменшення ударного потенціалу противника.

Він нагадав, що Су-34, як основна ударна платформа, здатна нести широкий спектр керованих бомб і ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових об'єктах і цивільних цілях з відстані до 1000 км.

"Кожен знищений Су-34 означає зменшення кількості авіаударів, збереження життів цивільного населення і зниження навантаження на системи ППО. Су-57, як найсучасніший російський винищувач із технологіями зниженої помітності, представляє особливу загрозу для авіації та систем протиповітряної оборони Орієнтовна ціна одного Су-34 становить $35-50 млн. Вартість Су-57 — $100-120 млн за одиницю", — підкреслює "Мадяр".

Військовослужбовець зазначив, що на супутниковому знімку зафіксовано залишки знищеної машини обслуговування винищувачів, яка розміщувалася між літаками Су-57.

"Після нанесення ураження розбиті літаки були переміщені в інші, закриті частини аеродрому. Далі безсумнівно буде...", — пообіцяв він.

Раніше про ураження кількох російських винищувачів повідомляв Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, медіа писали про повітряний удар по РФ, який відбувся в ніч на 25 квітня.