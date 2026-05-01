ВСУ поразили самолеты Су-57 и Су-34 ВС РФ: достали под Челябинском, — Генштаб

Вооруженные силы Российской Федерации потеряли несколько Су-57 и один Су-34, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Атака на Су-57 и Су-34 ВС РФ состоялась 25 апреля 2026 года в Челябинской области, говорится в заметке. Объекты находиться в 1700 км от Украины. Командование не сообщило, какой метод использовали для удара по российской авиации: были ли это дроны, ракеты, диверсионные группы или партизаны. Также не указано количество пораженных самолетов: известно, что Су-57 было "несколько", а С-34 — один.

Фото: Скриншот

Генштаб ВСУ также не уточнил, на какой именно авиабазе ВС РФ произошел инцидент с Су-57 и Су-34. В Челябинской области есть два военных аэродрома — "Шагол" под Челябинском, "Упрун" возле поселка Увельский. Кроме того, есть гражданский аэродром в Магнитогорске: не ясно, находились ли там российские самолеты.

Відео дня

Фото: Google Maps

Потеря Су-57 и Су-34 — детали удара по РФ

Обновление. В Telegram-канале Exilenova+ опубликовали спутниковые фото, подтверждающие удар по Су-57 и Су-34 РФ. Выяснилось, что Украина атаковала военный аэродром "Шагол". Видим, что, вероятно, есть повреждения в точке с самолетами. Обведены три самолета — два Су-57 и один Су-34. По состоянию на 17 апреля они вроде бы целы, а 26 апреля спутник показал, что с ними не все в порядке.

"Очевидно, что на такое расстояние никто не будет тянуть 100 кг б.ч.", — говорится в заметке по поводу метода атаки, при котором, вероятно, использовали не БпЛА со взрывчаткой, а нечто иное.

Самый новый российский бомбардировщик Су-57 ориентировочно стоит 30-50 млн долл., несколько более старый Су-34 — где-то столько же. Если самолеты получили серьезные повреждения, РФ потеряла военной техники на сумму до 150 млн долл. Кроме того, уменьшились возможности в запуске КАБов, ФАБов, авиаракет и дронов-ракет.

Заметим, медиа писали о воздушном ударе по РФ, который состоялся в ночь на 25 апреля: именно тогда, как заявили в Генштабе, произошло поражение Су-57 и Су-34 ВС РФ. Фокус сообщил, что впервые украинские БпЛА почти залетели за Уральские горы и достали Екатеринбург и Челябинск. При этом на видео из соцсетей фигурировали дальнобойные украинские дроны "Лютый", способные пролететь более тысячи километров. Российские средства ПВО попытались сбить украинский БпЛА, но вместо этого ударили по собственному дому, отметил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

Новость дополняется...