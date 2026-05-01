ЗСУ уразили літаки Су-57 та Су-34 ЗС РФ: дістали під Челябінськом, — Генштаб

Збройні сили Російської Федерації втратили кілька Су-57 та один Су-34, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Атака на Су-57 та Су-34 ЗС РФ відбулась 25 квітня 2026 року у Челябінській області, ідеться у дописі. Об'єкти перебувати за 1700 км від України. Командування не повідомило, який метод використали для удару по російській авіації: чи то були дрони, чи ракети, чи диверсійні групи або ж партизани. Також не вказана кількість уражених літаків: відомо, що Су-57 було "кілька", а С-34 — один.

Генштаб ЗСУ також не уточнив, на якій саме авіабазі ЗС РФ відбувся інцидент з Су-57 та Су-34. У Челябінській області є два військові аеродроми — "Шагол" під Челябінськом, "Упрун" біля селища Увельський. Крім того, є цивільний аеродром у Магнітогорську: не ясно, чи перебували там російські літаки.

Втрата Су-57 та Су-34 — деталі удару по РФ

Оновлення. У Telegram-каналі Exilenova+ опублікували супутникові фото, які підтверджують удар по Су-57 та Су-34 РФ. З'ясувалось, що Україна атакувала військовий аеродром "Шагол". Бачимо, що, ймовірно, є пошкодження у точці з літаками. Обведено три літаки — два Су-57 та один Су-34. Станом на 17 квітня вони начебто цілі, а 26 квітня супутник показав, що з ними не все гаразд.

"Очевидно, що на таку відстань ніхто не буде тягнути 100 кг б.ч. ", — йдеться у дописі щодо методу атаки, при якому, ймовірно, використовували не БПЛА з вибухівкою, а щось інше.

Найновіший російський бомбардувальник Су-57 орієнтовно коштує 30-50 млн дол., дещо старіший Су-34 — десь стільки ж. Якщо літаки отримали серйозні пошкодження, що РФ втратила військової техніки на суму до 150 млн дол. Крім того, зменшились можливості в запуску КАБів, ФАБів, авіаракет та дронів-ракет.

Зауважмо, медіа писали про повітряний удар по РФ, який відбувся в ніч на 25 квітня: саме тоді, як заявили у Генштабі, сталось ураження Су-57 та Су-34 ЗС РФ. Фокус повідомив, що вперше українські БпЛА майже залетіли за Уральські гори й дістали Єкатеринбург та Челябінськ. При цьому на відео з соцмереж фігурували далекобійні українські дрони "Лютий", здатні пролетіти більш як тисячу кілометрів. Російські засоби ППО спробували збити український БпЛА, але натомість вдарили по власному будинку, зауважив радник міністра оборони Україн Сергій Стерненко.

Новина доповнюється…