Москву атаковали беспилотники: обломки попадали посреди улиц, дрон влетел в здание элитного ЖК (видео)

В ночь на 4 мая в Москве прогремели взрывы, один из которых произошел в элитном жилом квартале. Посреди улиц попадали обломки беспилотников, на места экстренно отправились полиция и оперативные службы.

Незадолго до этого в небе над столицей России фиксировался пролет беспилотников на сверхнизкой высоте. Об этом сообщили OSINT-каналы.

Аналитики писали, что дроны маневрируют в небе над Москвой на низкой высоте, а также показали кадры пролета дронов из столицы РФ.

Через несколько минут в сети появились кадры, как посреди одной из улиц Москвы попадали обломки беспилотника. На место отправились полиция и спасатели.

Между тем российский Telegram-канал SHOT сообщил, что дрон якобы врезался в одну из многоэтажек элитного ЖК "Дом на Мосфильмовской улице", который расположен в западной части Москвы. Россияне пишут, что взрыв прогремел около 01:00 часов, после чего на место выехали оперативные службы.

В результате атаки у здания поврежден фасад и повылетали окна, информируют российские паблики. Обломки дронов попадали также в придомовой зоне.

Через некоторое время мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку дронов на российскую столицу.

"По предварительным данным, беспилотник влетел в здание на улице Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте инцидента", — написал Собянин в соцсетях.

Другой информации об атаке дронов этой ночью на Москву на момент публикации не поступало.

Напомним, в ночь на 3 мая беспилотники массированно атаковали Ленинградскую область РФ: под ударом оказались морские порты.

Также в ночь на 3 мая дроны атаковали Москву и область: власти заявили о "падении обломков" и погибшем в результате обстрела.