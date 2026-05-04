Неизвестные БпЛА атаковали Москву: россияне сбивают цели с помощью вертолета Ка-52 (видео)

4 мая Москву в очередной раз атаковали неизвестные беспилотники. Как отметил мэр столицы РФ, в регионе работает противовоздушная оборона, которая почти весь день сбивает воздушные цели.

Как сообщает Telegram-канал "Exilenova+", 4 мая, за пять дней до парада по случаю Дня победы, Москву атаковали беспилотные летательные аппараты. В публикации также было обнародовано видео, на котором зафиксированы попытки уничтожения одного из БПЛА с помощью вертолета Ка-52.

"Ка-52 в погоне за FP-1. Где-то над Москвой. 5 дней до парада", — говорится в заметке.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что около 18:22 силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ сбили два беспилотника, которые направлялись в сторону столицы. По его словам, на местах падения обломков сразу начали работать специалисты экстренных служб. Впоследствии он также заявил об уничтожении еще одного дрона.

Кроме того, в течение дня — в промежутке с 11:00 до 16:00 — Собянин сообщал о ликвидации примерно шести беспилотников, которые также были направлены в сторону Москвы. Во всех случаях после сбития обломков на местах падения работали оперативные службы.

Напомним, что в ночь на 4 мая в Москве прогремели взрывы, часть из которых произошла в районе элитной жилой застройки. В результате падения обломков беспилотников на местах инцидентов возникли повреждения, после чего туда оперативно прибыли полиция и экстренные службы для ликвидации последствий.

Утром OSINT-аналитики Telegram-канала Exilenova+ сообщили, что до российской столицы мог долететь дальнобойный ударный беспилотник типа FP-1. По их данным, взрыв произошел примерно в 3 километрах от здания Министерства обороны РФ и около 6 километров от Кремля.

В результате взрыва зафиксировано повреждение квартир на верхних этажах одной из многоэтажек. На обнародованных видео видно разрушенные внутренние помещения: выбитые двери, обломки кирпича и поврежденная мебель. По словам очевидца, повреждения получили по меньшей мере три квартиры. В одной из них образовался сквозной пролом во внешней стене, через который видна панорама ночной Москвы.

Также Фокус писал, что депутат Госдумы РФ Андрей Колесник заявил, что в случае атак на Москву во время 9 мая Украина якобы получит "мощный ответ". В то же время ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что существует вероятность ударов беспилотников по российской столице во время парада на Красной площади.