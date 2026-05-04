Как выглядит квартира в Москве после удара дрона FP-1: прошел сотню комплексов ПВО (видео)

В результате атаки дронов FP-1 на Москву в российской столице получили повреждения квартиры на верхнем этаже многоэтажки, показали кадры из соцсетей. Между тем медиа рассказали, что по случаю 9 мая Кремль будут оборонять почти 300 комплексов противовоздушной обороны, а OSINTери нашли пока 100. Что произошло в Москве в ночь на 4 мая, за пять дней до парада на Красной площади?

Беспилотники попали по дому по адресу Москвофильмовская, 8, установили OSINTери росСМИ Astra. На видео с места инцидента показали помещения, разбитые взрывной волной. В кадр попали груды белого битого кирпича, вынесенные двери, разбитая мебель. Оператор видео насчитал три поврежденные квартиры россиян. В одной из них — сквозное отверстие в наружной стене, а в проеме виднеется панорама ночной Москвы.

В сети есть данные о комплексах ПВО, которые удалось отыскать OSINTер и журналист "Радио Свобода" Mark Krutov. По состоянию на 3 мая на карте есть 101 отметка, указывающая на какую-то установку, и еще 12 — с геолокацией дронов, которых ранее там заметили. Адрес, по которому попали 4 мая, находится внутри четырех колец ПВО, и его не прикрыл ЗГРК "Панцирь" на крыше Минобороны РФ. Ориентировочные координаты дома на Москвофильмовской, 8 — 55.72425, 37.52843.

Атака на Москву – комплексы ПВО вокруг столицы РФ и точка поражения 4 мая

Мэр Сергей Собянин подтвердил атаку дронов, при этом отметил, что до российской столицы добралось три БпЛА: два сбиты силами ППО, а один попал в дом. Утром 4 мая Минобороны РФ опубликовало отчет о ночном налете украинских беспилотников. Российское командование заявило, что сбило все 117 дронов, которые атаковали 14 российских регионов, в том числе — Подмосковье.

Генштаб ВСУ пока не комментировал атаку на Москву 4 мая.

Между тем российские власти, готовясь к проведению парада 9 мая, стянули около 280 комплексов ПВО, рассказали в канале росСМИ Nexta. Кроме того, в сети опубликовали кадры улиц в Москве, затянутых противодронными сетками. Медиа писали, что вокруг столицы установили четыре кольца обороны.

Атака на Москву — что произошло 4 мая

Отметим, в ночь на 4 мая в российских пабликах появились кадры воздушной атаки на Москву. Инцидент произошел около 1 часа: россияне жаловались на звуки взрывов и слышали гул моторов. В сети уверяли, что БпЛА летят на малой высоте, маневрируют. Впоследствии появились кадры с обломками на центральных улицах и фото поврежденного фасада в доме в элитном районе Москвы в ЖК "Дом на Мосфильмовской улице".

Через несколько часов после информации об атаке дронов на Москву OSINTеры установили возможный тип БпЛА, который пролетел 400 км до российской столицы и прошел все системы ПВО на пути не к ней и на подступах. Речь шла о беспилотниках FP-1, способных нести 100 кг взрывчатки на расстояние более 1500 км.

Между тем предыдущая атака дронов на Москву состоялась 3 мая 2023 года. Устройство долетело до Красной площади и ударило по куполу рядом с государственным флагом РФ.

