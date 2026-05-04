Упал в 6 км от Кремля: дрон, атаковавший ночью Москву, может быть ударным БпЛА типа FP-1, — OSINT-аналитики (фото)

Ночью 4 мая в российскую столицу, вероятно, долетел дальнобойный ударный беспилотник типа FP-1. Дрон взорвался всего в 3 километрах от здания Министерства обороны РФ и в 6 километрах от Кремля.

Обломки этого беспилотника упали посреди улицы, российские власти заявили о повреждении здания элитного ЖК "Дом на Мосфильмовской улице", расположенного в западной части Москвы. О том, какой именно дрон ночью долетел на такое близкое расстояние от Кремля, рассказали утром OSINT-аналитики канала Exilenova+.

Исследователи отмечают, что эта атака стала первым зафиксированным присутствием украинских беспилотников в непосредственной близости от Кремля.

"БпЛА, который упал сегодня ночью в Москве, оказался полноценным ударным дроном типа FP-1. Это первое зафиксированное присутствие украинских ударных дронов в непосредственной близости к Кремлю за очень длительное время", — говорится в сообщении.

Exilenova+ | карта фиксации БпЛА во время ночной атаки на Москву 4 мая

На кадрах, которые распространяют в сети, видно, что на обломке беспилотника написан текст на украинском: "Не трогать! Движущаяся часть".

Соцсети | обломок беспилотника, который атаковал в ночь на 4 мая Москву

Стоит отметить, что беспилотник FP-1 представили в Украине в мае 2025 года. Это дальнобойный дрон самолетного типа, атакующий вражеские цели на стратегической глубине. Беспилотник несет боевую часть весом до 120 килограммов и летит на расстояние до 1600 километров.

Глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко также рассказал, что дрон взорвался на расстоянии около 3 километров от здания Министерства обороны России и в 6 километрах от Кремля. Чиновник добавил, что по состоянию на утро московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" до сих пор не работают из-за введенного "Росавиацией" плана "Ковер" на фоне атаки беспилотников.

Также Андрющенко добавил, что ночью беспилотники атаковали целый ряд российских регионов: взрывы и работу ПВО фиксировали в Ростовской, Воронежской, Липецкой, Самарской областях.

Петр Андрющенко показал карту атаки дронов на Россию в ночь на 4 мая

Стоит заметить, что на момент публикации украинская сторона официально не комментировала атаку.

Российское Минобороны на утро заявило, что ПВО якобы сбила 117 беспилотников над регионами РФ.

Стоит также добавить, что дроны атаковали Москву и область и в ночь на 3 мая: власти заявляли о "падении обломков" и о погибшем в результате обстрела.