Впав за 6 км від Кремля: дрон, який атакував уночі Москву, може бути ударним БпЛА типу FP-1, — OSINT-аналітики (фото)

Уночі 4 травня до російської столиці, ймовірно, долетів далекобійний ударний безпілотник типу FP-1. Дрон вибухнув лише за 3 кілометри від будівлі Міністерства оборони РФ і за 6 кілометрів від Кремля.

Уламки цього безпілотника впали посеред вулиці, російська влада заявила про пошкодження будівлі елітного ЖК "Дім на Мосфільмівській вулиці", розташованого у західній частині Москви. Про те, який саме дрон уночі долетів на таку близьку відстань від Кремля, розповіли вранці OSINT-аналітики каналу Exilenova+.

Дослідники зазначають, що ця атака стала першою зафіксованою присутністю українських безпілотників у безпосередній близькості від Кремля.

"БпЛА, який впав сьогодні вночі в Москві, виявився повноцінним ударним дроном типу FP-1. Це перша зафіксована присутність українських ударних дронів у безпосередній близькості до Кремля за дуже тривалий час", — йдеться у повідомленні.

Exilenova+ | карта фіксації БпЛА під час нічної атаки на Москву 4 травня

На кадрах, що поширюють у мережі, видно, що на уламку безпілотника написано текст українською: "Не чіпати! Рухома частина".

Соцмережі | уламок безпілотника, який атакував у ніч на 4 травня Москву

Варто зазначити, що безпілотник FP-1 представили в Україні у травні 2025 року. Це далекобійний дрон літакового типу, що атакує ворожі цілі на стратегічній глибині. Безпілотник несе бойову частину вагою до 120 кілограмів і летить на відстань до 1600 кілометрів.

Голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко також розповів, що дрон вибухнув на відстані близько 3 кілометрів від будівлі Міністерства оборони Росії та за 6 кілометрів від Кремля. Посадовець додав, що станом на ранок московські аеропорти "Внуково" та "Домодєдово" досі не працюють через запроваджений "Росавіацією" план "Килим" на тлі атаки безпілотників.

Також Андрющенко додав, що уночі безпілотники атакували цілу низку російських регіонів: вибухи та роботу ППО фіксували у Ростовській, Воронезькій, Липецькій, Самарській областях.

Петро Андрющенко показав карту атаки дронів на Росію у ніч на 4 травня

Варто зауважити, що на момент публікації українська сторона офіційно не коментувала атаку.

Російське Міноборони на ранок заявило, що ППО нібито збила 117 безпілотників над регіонами РФ.

Варто також додати, що дрони атакували Москву та область і в ніч на 3 травня: влада заявляла про "падіння уламків" і про загиблого внаслідок обстрілу.