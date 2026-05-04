Не выходит из бункера: Путин боится покушения, госпереворота и прилета дрона, — СМИ

Лидер Кремля перестал посещать свои многочисленные резиденции на Валдае и в Подмосковье. И неделями не выходит из бункеров, которых у него несколько. Опасается он не только Украины, но и собственных соратников, которые разбогатели за время его правления.

"Кремль в состоянии повышенной тревоги", — отмечает издание "Важные истории", в распоряжении которого оказался отчет разведки одной из Европейских стран. Журналисты уверены в его достоверности, так как часть содержащихся в нем сведений они смогли подтвердить независимым образом, а передал его источник, заслуживающий доверия и занимающий высокий пост в одной из стран Европы.

В отчете говорится, что с начала марта 2026 года Кремль и Владимир Путин лично обеспокоены утечкой чувствительной информации, а также риском заговора или попытки госпереворота.

Путин не выходит из бункера — лидер Кремля боится Шойгу

В частности, он опасается использования беспилотников для возможного покушения со стороны представителей российской политической элиты. И в связи с этим Федеральная служба охраны (ФСО), основной задачей которой является обеспечение физической защиты высших должностных лиц российского государства, значительно усилила меры безопасности вокруг Владимира Путина:

в администрации президента посетители проходят два уровня проверки, включая полный досмотр сотрудниками ФСО;

ФСО существенно сократила список мест, которые регулярно посещает президент; ни он, ни его семья больше не бывают в своих привычных резиденциях в Подмосковье и на Валдае;

с начала войны в Украине Путин часто укрывается в модернизированных бункерах, в частности в Краснодарском крае, где может работать неделями, тогда как российские СМИ продолжают использовать заранее подготовленные видеоматериалы;

в этом году не было организовано ни одной поездки на военную инфраструктуру, в отличие от частых визитов в 2025 году;

в отдельных районах Москвы периодически отключаются коммуникационные сети;

сотрудники ФСО проводят масштабные проверки с использованием кинологических подразделений, а также размещаются вдоль Москвы-реки, готовые реагировать на возможные атаки беспилотников;

ФСО теперь контролирует и согласовывает любые информационные или медийные публикации с участием президента, опираясь на секретный президентский указ (видимо, речь идет об анонсах поездок Путина и его участия в различных мероприятиях. — Р. А.);

сотрудникам, работающим рядом с Путиным, теперь запрещено пользоваться мобильными телефонами; они обязаны использовать устройства без доступа в интернет;

этим сотрудникам также запрещено пользоваться общественным транспортом — они передвигаются исключительно на транспорте ФСО; в домах поваров, фотографов и охранников установлены системы наблюдения.

Примечательно, но боится Путин своего бывшего министра обороны. Сергей Шойгу рассматривается как потенциальный фактор дестабилизации и именно он у Птуина "ассоциируется с риском попытки госпереворота".

Арест Цаликова (слева) стал нарушеним неформального договора Фото: Минобороны РФ

Арест его бывшего первого заместителя, Руслана Цаликова, 5 марта 2026 года рассматривается как нарушение неформальных гарантий безопасности для элит, что ослабляет позиции Шойгу и повышает вероятность того, что он сам может стать объектом уголовного преследования.

В РФ назрел конфликт между силовиками и армией

После убийства генерал-лейтенанта Фаниля Сарварова в Москве 22 декабря 2025 года начальник Генерального штаба Валерий Герасимов предложил Владимиру Путину созвать заседание постоянных членов Совета безопасности для обсуждения ситуации. Однако Путин предпочел провести более узкое совещание, состоявшееся 25 декабря 2025 года, на следующий день после нового нападения на российских силовиков, произошедшего на том же месте, что и убийство Сарварова.

Во время этого совещания представители силовых структур, так называемые силовики, перекладывали друг на друга ответственность за недостатки системы обеспечения безопасности, проявившиеся в свете атак украинских спецслужб. Подчеркнув, что эти атаки вызывают страх и дезорганизацию в рядах ВС РФ, Валерий Герасимов резко упрекнул своих коллег из спецслужб за неспособность предвосхитить их. Начальник Генштаба также посетовал на недостаток человеческих ресурсов для физической защиты офицеров в тылу и привлек внимание Путина к этому вопросу.

Валерий Герасимов и ВС РФ в конфликте с силовиками Фото: kremlin.ru

На что директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что невозможно предупредить и предотвратить атаки и переложил вину на министра обороны РФ, Андрея Белоусова, который не создал подразделение, которое бы занималось защитой высших руководителей.

Директор Росгвардии Виктор Золотов, в свою очередь, напомнил, что имеющиеся в его распоряжении ресурсы не могут выделяться на защиту офицеров Министерства обороны. Он также адресовал Герасимову рекомендации по оперативной безопасности для офицерского состава МО, чем вызвал гнев начальника Генштаба.

Путин в итоге решил перенаправить Федеральную службу охраны на защиту российских генералов. Ранее ФСО защищала только Валерия Герасимова.

Список генералов, на которых была распространена защита ФСО:

генерал-полковник Николай Богдановский, первый заместитель начальника Генерального штаба;

генерал-полковник Сергей Истраков, заместитель начальника Генерального штаба;

генерал-полковник Алексей Ким, заместитель начальника Генерального штаба;

генерал-полковник Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба;

генерал-полковник Виктор Познихир, первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба;

генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов, начальник Национального центра управления обороной (НЦУО РФ);

адмирал Игорь Костюков, начальник Главного разведывательного управления (ГРУ);

генерал-полковник Владимир Зарудницкий, начальник Военной академии Генерального штаба;

генерал-полковник Александр Чайко;

генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Некоторые сведения из этого отчета подтверждаются независимыми источниками. Например, о том, что за масштабными отключениями интернета в Москве стоит именно ФСО, а не ФСБ, как об этом писали СМИ.

Сразу несколько источников "Важных историй" также подтверждают и возросший страх Путина из-за заговора или попытки переворота. Об этом говорят не только усиленные меры безопасности вокруг Кремля и других мест, где бывает российский президент, но и некоторые косвенные признаки.

Например, действующий сотрудник ФСБ рассказывал, что его подразделению стало намного труднее получать разрешение на прослушку в рамках неполитических уголовных дел, потому что "всю технику переориентировали на прослушку правительства и других органов власти".

О крайней степени страха Путина перед покушением или заговором косвенно говорит и тот факт, что в этом году ни один депутат Госдумы не получил приглашение на парад Победы на Красной площади.

Напомним, в Кремле решили не отменять парад на Красной площади, но существенно урезали программу. На Красной площади не будет танков и прочей техники, а также авиации.

В ночь на 4 мая дроны также долетели до знаменитой высотки на Мосфильмовской в Москве за шесть км от Кремля.