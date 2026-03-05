Близкий друг Шойгу и его бывший первый заместитель: в РФ арестовали Руслана Цаликова

Следственный комитет РФ возбудил дело против бывшего первого замминистра обороны РФ. Руслана Цаликова подозревают в создании преступного сообщества и взяточничестве

РосСМИ сообщают, что Руслан Цаликов подозревается в создании преступного сообщества, участники которого в 2017–2024 годах занимались хищением бюджетных денег. Также в деле фигурируют эпизоды легализации похищенных средств и получения взяток, пишет Fontanka.

В Следкоме уточнили, что бывший первый заместитель министра обороны задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что Цаликову инкриминируется создание преступного сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ). В частности, следствие насчитывает 12 эпизодов растраты (часть 4 статьи 160 УК) и столько же эпизодов последующей легализации похищенных средств (часть 4 статьи 174.1 УК). Кроме того, ему вменяют два эпизода получения взятки (часть 6 статьи 290 УК).

Кто такой Руслан Цаликов

Руслан Цаликов — бывший первый заместитель министра обороны РФ Сергея Шойгу. Родился 31 июля 1956 года.

Руслан Цаликов был первым замом Сергея Шойгу Фото: Минобороны РФ

Карьеру начинал в органах власти Северной Осетии, где занимал должность министра финансов республики. В 1994 году перешел на работу в систему МЧС России, где последовательно занимал должности начальника финансового управления, руководителя департамента, а с 2000 года — заместителя министра, работая в команде главы ведомства Сергея Шойгу.

В 2012 году вслед за Шойгу перешел в Министерство обороны. Там он сначала стал заместителем министра, а в 2015 году — первым заместителем главы ведомства. В Минобороны курировал финансово-экономические вопросы и вопросы материального обеспечения армии РФ. В 2024 году покинул пост.

Примечательно, но еще в 2024 году уже бывший первый заместитель Сергея Шойгу Руслан Цаликов мог стать представителем хурала (парламента) Тувы в Совете Федерации. Он возглавлял список "Единой России".

Его состояние оценивают в 4,3 миллиарда рублей, причем четверо детей Цаликова постоянно покупали дорогую недвижимость в Москве и на Рублевке. Также у Цаликова целый набор наград РФ – например, он полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" и даже есть "Орден мужества". Цаликов с 2022 года находится под санкциями 27 стран Европейского союза, США, Великобритании и ряда других государств.

Напомним, в 2024 году в России арестовали еще одного заместителя Сергея Шойгу - Тимура Иванова. Ему инкриминировали получение взятки в особо крупном размере. В итоге к этому обвинению присоединили еще обвинение в хищении и преступном сговоре и 1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима.

Также Фокус писал о том, что волна арестов в Минобороны РФ никак не была на самом деле связана с коррупцией. Просто в Кремле избавлялись от впавших в немилость.