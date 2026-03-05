Близький друг Шойгу і його колишній перший заступник: у РФ заарештували Руслана Цалікова

Слідчий комітет РФ порушив справу проти колишнього першого заступника міністра оборони РФ. Руслана Цалікова підозрюють у створенні злочинного співтовариства і хабарництві

РосЗМІ повідомляють, що Руслана Цалікова підозрюють у створенні злочинного співтовариства, учасники якого в 2017-2024 роках займалися розкраданням бюджетних грошей. Також у справі фігурують епізоди легалізації викрадених коштів та отримання хабарів, пише Fontanka.

У Слідкомі уточнили, що колишнього першого заступника міністра оборони затримано. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Офіційний представник СК РФ Світлана Петренко заявила, що Цалікову інкримінують створення злочинного співтовариства з використанням службового становища (частина 3 статті 210 КК РФ). Зокрема, слідство налічує 12 епізодів розтрати (частина 4 статті 160 КК) і стільки ж епізодів подальшої легалізації викрадених коштів (частина 4 статті 174.1 КК). Крім того, йому закидають два епізоди отримання хабара (частина 6 статті 290 КК).

Хто такий Руслан Цаліков

Руслан Цаліков — колишній перший заступник міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Народився 31 липня 1956 року.

Руслан Цаліков був першим заступником Сергія Шойгу Фото: Мiноборони РФ

Кар'єру починав в органах влади Північної Осетії, де обіймав посаду міністра фінансів республіки. У 1994 році перейшов на роботу в систему МНС Росії, де послідовно обіймав посади начальника фінансового управління, керівника департаменту, а з 2000 року — заступника міністра, працюючи в команді глави відомства Сергія Шойгу.

У 2012 році слідом за Шойгу перейшов до Міністерства оборони. Там він спочатку став заступником міністра, а 2015 року — першим заступником глави відомства. У Міноборони курирував фінансово-економічні питання і питання матеріального забезпечення армії РФ. У 2024 році залишив посаду.

Примітно, але ще 2024 року вже колишній перший заступник Сергія Шойгу Руслан Цаліков міг стати представником хуралу (парламенту) Туви в Раді Федерації. Він очолював список "Единой России".

Його статки оцінюють у 4,3 мільярда рублів, причому четверо дітей Цалікова постійно купували дорогу нерухомість у Москві та на Рубльовці. Також у Цалікова цілий набір нагород РФ — наприклад, він повний кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною" і навіть є "Орден мужності". Цаліков із 2022 року перебуває під санкціями 27 країн Європейського союзу, США, Великої Британії та низки інших держав.

Нагадаємо, 2024 року в Росії заарештували ще одного заступника Сергія Шойгу — Тимура Іванова. Йому інкримінували отримання хабара в особливо великому розмірі. Зрештою до цього обвинувачення приєднали ще обвинувачення в розкраданні та злочинній змові і 1 липня 2025 року Мосміськсуд засудив Тимура Іванова до 13 років колонії загального режиму.

Також Фокус писав про те, що хвиля арештів у Міноборони РФ ніяк не була насправді пов'язана з корупцією. Просто в Кремлі позбувалися тих, хто впав у немилість.