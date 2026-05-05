Могли прилететь "Фламинго": Чувашию атаковали ракеты, в ряде регионов РФ — тревога и закрыты аэропорты (видео)

В ночь на 5 мая в ряде российских регионов объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В сети сообщают, что, вероятно, ракеты "Фламинго" могли поразить предприятие в Чувашской Республике РФ.

Взрывы прогремели в главном городе региона — Чебоксарах. Сообщается, что ракетный удар мог произойти по военному заводу АО "ВНИИР-ПРОГРЕСС". Об этом пишут OSINT-аналитики.

"Зафиксировано попадание ракеты FP-5 "Фламинго" по заводу АО "ВНИИР-ПРОГРЕСС" в городе Чебоксары", — говорится в сообщении украинского аналитического канала "Dnipro Osint Гарбуз".

Стоит заметить, что на момент публикации ни подтверждений удара по заводу, ни официальных данных о том, что в атаке были применены именно украинские ракеты "Фламинго" не поступало.

Тем временем в сети распространяют видеоролики с места событий. На кадрах видно зарево в небе и столб дыма, который поднялся после звуков взрывов. Взрывы раздаются в тот момент, когда в городе гремят сирены ракетной опасности.

Аналитики пишут, что завод, который мог оказаться под атакой этой ночью, производит защищенные от помех навигационных модулей "Комета" для российских БпЛА, крылатых и баллистических ракет.

Ракетную опасность этой ночью объявили в ряде регионов РФ

Кроме Чувашской Республики, в ночь на вторник воздушную тревогу из-за ракетной опасности объявили в ряде других регионов России. Местные паблики сообщали о сиренах в городах Свердловской, Оренбургской областей, а также в Пермском крае.

По меньшей мере 14 аэропортов в разных уголках России приостановили работу на фоне атаки, сообщают каналы. Там "Росавиация" ввела план "Ковер".

О взрывах также сообщали в российской Казани. Там также перед этим была слышна сирена о ракетной опасности.

Напомним, перед этим вечером 4 мая в сети сообщали, что неизвестные дроны атаковали Москву: в сети показали, как россияне пытались сбивать их с помощью вертолетов КА-52.

Также Москву атаковали дроны в ночь на 4 мая: один из БпЛА влетел в здание элитного ЖК, на улицах попадали обломки.