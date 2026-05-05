Ленінградську область РФ масовано атакували дрони: під атакою міг опинитися великий НПЗ, здійнялася пожежа

Уночі 5 травня Ленінградська область у Росії опинилася під масованою атакою безпілотників. У Санкт-Петербурзі після опівночі "з метою забезпечення безпеки" повністю вимкнули інтернет.

Ближче до ранку стало відомо, що безпілотники уночі атакували місто Кіриші у Ленінградській області. Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко у своєму Telegram-каналі.

"За ніч у Ленінградській області збито 18 БпЛА противника. Зафіксовано спалах у промзоні у Кіришах", — йдеться у повідомленні чиновника.

Тим часом OSINT-аналітики пишуть, що під ударом міг опинитися великий нафтопереробний завод у Кіришах "Кіришінефтеоргсинтез". Хоча офіційної інформації і підтвердження удару по підприємству на момент публікації немає, проте цей НПЗ вже неодноразово ставав ціллю атак дронів, зокрема у березні 2024 року, березні 2025 року та у жовтні того ж року.

У березні 2026 року НПЗ "Кіришінефтеоргсинтез" також було атаковано безпілотниками. Тоді внаслідок атаки на об'єкті здійнялася масштабна пожежа.

Варто зазначити, що Кіриський НПЗ вважається одним із найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Підприємство переробляє близько 17,5-21 мільйонів тонн нафти на рік (6,6% від загального обсягу РФ) і є ключовим постачальником пального — виготовляє бензин, дизель, керосин, мазут та нафтохімію.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня під атакою також опинилася Чуваська Республіка РФ: у місті Чебоксари ракети могли уразити військовий завод "ВНИИР-ПРОГРЕСС".

Також 4 травня у Москві пригрозили "ударом відплати" через атаку дронів на столицю РФ.