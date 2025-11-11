"Точка-У" з оточення била по колонах РФ: ракетники ЗСУ розкрили подробиці боїв на початку війни

У річницю свого утворення українська 19-та ракетна бригада "Свята Варвара" оприлюднила звіт, у якому розкрила деталі своїх дій у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії. Саме цей підрозділ бригада на початку 2022 року став ключовим елементом ударного потенціалу України.

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ бійці застосовували радянські ракетні комплекси "Точка-У" проти російських цілей в умовах відсутності сучасної високоточної зброї дальньої дії.

"На той момент в Україні фактично не було важкого далекобійного і точного озброєння — артилерія б'є до 40 км, РСЗВ — до 70 км і працює по площі, ракети "Нептун" існували тільки в модифікації "земля-корабель", зенітні комплекси С-300 призначені для роботи по повітряних цілях і неточні під час роботи по наземних, та й недостатньо далекобійні", — ідеться на сторінці бригади у Facebook.

Єдиним ефективним засобом залишалася "Точка-У" з дальністю стрільби до 120 км і бойовою частиною масою 482 кг. Бригада була повністю укомплектована цими системами, і на початок вторгнення залишалася єдиною ракетною частиною такого типу в Збройних силах України.

За тиждень до вторгнення підрозділи 19-ї бригади були таємно передислоковані в райони зосередження. Коли Росія почала наступ, розрахунки вже займали позиції й одразу приступили до виконання бойових завдань. Одночасно з цим командування організувало демонстративні колони, щоб ввести противника в оману щодо реального розташування підрозділів.

Ракетні війська ЗСУ — як використовували ТРК "Точка-У"

На північному напрямку ракетники діяли в Чернігівській області, між двома російськими наступальними маршрутами. З оточення вони завдавали ударів по лініях постачання, колонах і об'єктах поблизу Києва та в Чорнобильській зоні відчуження. Попри спроби російських ПКС завдати авіаударів, втрат серед особового складу і техніки не було.

"З огляду на маневреність і можливості ураження, підрозділи бригади брали на себе одну-дві області України і, змінюючи напрямок, завдавали ударів за лінією бойового зіткнення, безкарно знищуючи ворога. Щодня здійснювалися десятки пусків, причому на таку оперативну глибину, що противник не очікував ударів і почувався в безпеці", — наголосили в бригаді.

Ракетні комплекси "Точка-У" Збройних сил України Фото: Facebook

На східному напрямку підрозділ просунувся в бік Сєвєродонецька і 25 лютого завдав удару по російській авіабазі Міллерово, знищивши літаки та особовий склад. Іншим ударом "Точки-У" з касетними бойовими частинами були вражені колони бронетехніки між Луганською та Донецькою областями.

На південному сході, в районі Волновахи, при втраті зв'язку екіпаж самостійно відновив комунікацію і запустив ракети по авіабазі Таганрог. У результаті було знищено транспортний літак Іл-76 і пошкоджено ще один.

На півдні підрозділи бригади стримували просування російських військ від Криму в напрямку Південноукраїнської АЕС, діючи з постійною зміною позицій і високою мобільністю. Наступ противника було зупинено біля Вознесенська в Миколаївській області.

Також бійці розповіли, що в умовах дефіциту боєприпасів українські інженери почали використовувати решту корпусів ракет, встановлюючи на них боєголовки, адаптовані з авіаційних бомб. Ця імпровізація дала змогу продовжити бойові дії, попри обмежені запаси.

За даними бригади, "Точки-У" застосовували під час ударів по Чорнобаївці, острову Зміїний, російських аеродромах, складах і логістичних маршрутах, а також під час оборони Херсона і Харкова. Серед результатів відзначається й ураження десантного корабля "Саратов".

Таким чином мобільність, маскування та інженерна винахідливість дозволили українським ракетникам ефективно діяти проти переважаючого противника, поки країна очікувала на постачання сучасних західних систем.

Нагадаємо, на думку західних аналітиків, передача Україні американських крилатих ракет Tomahawk може стати не приводом для ескалації, а кроком до припинення війни. Ця зброя в руках ЗСУ здатна змінити стратегічний баланс і змусити Москву повернутися до переговорів.