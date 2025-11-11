"Точка-У" из окружения била по колонам РФ: ракетчики ВСУ раскрыли подробности боев в начале войны

В годовщину своего образования украинская 19-я ракетная бригада "Святая Варвара" обнародовала отчет, в котором раскрыла детали своих действий в первые недели полномасштабного вторжения России. Именно это подразделение бригада в начале 2022 года стала ключевым элементом ударного потенциала Украины.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ бойцы применяли советские ракетные комплексы "Точка-У" против российских целей в условиях отсутствия современного высокоточного оружия дальнего действия.

"На тот момент в Украине фактически отсутствовало тяжелое дальнобойное и точное вооружение — артиллерия бьет до 40 км, РСЗО — до 70 км и работает по площади, ракеты "Нептун" существовали только в модификации "земля-корабль", зенитные комплексы С-300 предназначены для работы по воздушным целям и неточны при работе по наземным, да и недостаточно дальнобойны", — говорится на странице бригады в Facebook.

Единственным эффективным средством оставалась "Точка-У" с дальностью стрельбы до 120 км и боевой частью массой 482 кг. Бригада была полностью укомплектована этими системами, и к началу вторжения оставалась единственной ракетной частью такого типа в Вооруженных силах Украины.

Відео дня

За неделю до вторжения подразделения 19-й бригады были тайно передислоцированы в районы сосредоточения. Когда Россия начала наступление, расчеты уже занимали позиции и сразу приступили к выполнению боевых задач. Одновременно с этим командование организовало демонстративные колонны, чтобы ввести противника в заблуждение относительно реального расположения подразделений.

Ракетные войска ВСУ — как использовали ТРК "Точка-У"

На северном направлении ракетчики действовали в Черниговской области, между двумя российскими наступающими маршрутами. Из окружения они наносили удары по линиям снабжения, колоннам и объектам вблизи Киева и в Чернобыльской зоне отчуждения. Несмотря на попытки российских ВКС нанести авиаудары, потерь среди личного состава и техники не было.

"Учитывая маневренность и возможности поражения, подразделения бригады брали на себя одну-две области Украины и, меняя направление, наносили удары за линией боевого столкновения, безнаказанно уничтожая врага. Каждый день осуществлялись десятки пусков, причем на такую оперативную глубину, что противник не ожидал ударов и чувствовал себя в безопасности", — подчеркнули в бригаде.

Ракетные комплексы "Точка-У" Вооруженных сил Украины Фото: Facebook

На восточном направлении подразделение продвинулось в сторону Северодонецка и 25 февраля нанесло удар по российской авиабазе Миллерово, уничтожив самолеты и личный состав. Другим ударом "Точки-У" с кассетными боевыми частями были поражены колонны бронетехники между Луганской и Донецкой областями.

На юго-востоке, в районе Волновахи, при потере связи экипаж самостоятельно восстановил коммуникацию и запустил ракеты по авиабазе Таганрог. В результате был уничтожен транспортный самолет Ил-76 и поврежден еще один.

На юге подразделения бригады сдерживали продвижение российских войск от Крыма в направлении Южно-Украинской АЭС, действуя с постоянной сменой позиций и высокой мобильностью. Наступление противника было остановлено у Вознесенска в Николаевской области.

Также бойцы рассказали, что в условиях дефицита боеприпасов украинские инженеры начали использовать оставшиеся корпуса ракет, устанавливая на них боеголовки, адаптированные из авиационных бомб. Эта импровизация позволила продолжить боевые действия, несмотря на ограниченные запасы.

Важно

В Торопце уничтожен "самый мощный" склад боеприпасов. Какие ракеты потеряла армия РФ

По данным бригады, "Точки-У" применялись при ударах по Чернобаевке, острову Змеиный, российским аэродромам, складам и логистическим маршрутам, а также во время обороны Херсона и Харькова. Среди результатов отмечается и поражение десантного корабля "Саратов".

Таким образом мобильность, маскировка и инженерная находчивость позволили украинским ракетчикам эффективно действовать против превосходящего противника, пока страна ожидала поставок современных западных систем.

Напомним, по мнению западных аналитиков, передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk может стать не поводом для эскалации, а шагом к прекращению войны. Это оружие в руках ВСУ способно изменить стратегический баланс и заставить Москву вернуться к переговорам.