"Томагавки" как шаг к миру: ракеты станут убедительным аргументом Украины, — СМИ

Передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk может стать не поводом для эскалации, а наоборот — шагом к прекращению войны. Это оружие в руках украинских вооруженных сил способно изменить стратегический баланс и заставить Москву вернуться к переговорам, считают аналитики.

Теперь, когда Пентагон дал "зеленый свет" на передачу ракет Tomahawk, аргументы в пользу их поставки Киеву стали более весомыми. Об этом пишет американское издание The New York Post.

По мнению авторов публикации, ракеты Tomahawk позволит Киеву поражать военные объекты на территории России, включая логистические центры, аэродромы, склады и энергетические узлы, поддерживающие войну. Это создаст дополнительное давление на российскую экономику и оборонную инфраструктуру.

В свою очередь Министерство обороны США определило, что национальные запасы Tomahawk достаточны, чтобы выделить часть из них Украине без ущерба для обороноспособности США. Это устраняет одно из ключевых опасений президента Дональда Трампа, который ранее заявлял, что США "не должны отдавать то, что нужно самим".

Кроме того, глава Белого дома выразил опасения, что обучение украинцев использованию "Томагавков" займет слишком много времени, и это якобы создает риск нанесения неточных ударов с ущербом гражданским лицам в России.

"Но (Трамп) упускает из виду суровый факт, что Москва сейчас ежедневно наносит удары по украинским гражданским лицам — и даже не делает вид, что эти удары являются случайными. Киев, напротив, нацелен на военные и стратегические объекты; он хочет получить "Томагавки", чтобы наносить удары глубоко в России, так же как Москва наносит удары глубоко в Украине", — отмечают в издании.

Еще одним аргументом в пользу данного решения является то, что Владимир Путин годами манипулировал угрозой "Третьей мировой войны", чтобы сдерживать решения Запада. Однако практика показала, что Москва не переходит к эскалации даже после получения Украиной новых видов вооружений — от HIMARS и Patriot до ATACMS.

"Каждый раз Москва просто смирялась с тем, когда Киев получал новые возможности", — подчеркнули журналисты.

Напомним, президент США Дональд Трамп пока не рассматривает вопрос о предоставлении "Томагавков" для ВСУ, однако не исключает, что ситуация может измениться.

По информации телеканала CNN, после проведенного анализа в Пентагоне не возражают передаче ракет Tomahawk Украине, и вопрос теперь зависит только от политического решения американского президента.