"Томагавки" як крок до миру: ракети стануть переконливим аргументом України, — ЗМІ

Передача Україні американських крилатих ракет Tomahawk може стати не приводом для ескалації, а навпаки — кроком до припинення війни. Ця зброя в руках українських збройних сил здатна змінити стратегічний баланс і змусити Москву повернутися до переговорів, вважають аналітики.

Тепер, коли Пентагон дав "зелене світло" на передачу ракет Tomahawk, аргументи на користь їхнього постачання Києву стали вагомішими. Про це пише американське видання The New York Post.

На думку авторів публікації, ракети Tomahawk дадуть змогу Києву вражати військові об'єкти на території Росії, включно з логістичними центрами, аеродромами, складами та енергетичними вузлами, що підтримують війну. Це створить додатковий тиск на російську економіку та оборонну інфраструктуру.

Зі свого боку Міністерство оборони США визначило, що національні запаси Tomahawk достатні, щоб виділити частину з них Україні без шкоди для обороноздатності США. Це усуває одне з ключових побоювань президента Дональда Трампа, який раніше заявляв, що США "не повинні віддавати те, що потрібно самим".

Крім того, глава Білого дому висловив побоювання, що навчання українців використанню "Томагавків" займе надто багато часу, і це нібито створює ризик завдавання неточних ударів зі шкодою цивільним особам у Росії.

"Але (Трамп) не бере до уваги суворий факт, що Москва зараз щодня завдає ударів по українських цивільних особах — і навіть не робить вигляд, що ці удари є випадковими. Київ, навпаки, націлений на військові та стратегічні об'єкти; він хоче отримати "Томагавки", щоб завдавати ударів глибоко в Росії, так само як Москва завдає ударів глибоко в Україні", — наголошують у виданні.

Ще одним аргументом на користь цього рішення є те, що Володимир Путін роками маніпулював загрозою "Третьої світової війни", щоб стримувати рішення Заходу. Однак практика показала, що Москва не переходить до ескалації навіть після отримання Україною нових видів озброєнь — від HIMARS і Patriot до ATACMS.

"Щоразу Москва просто мирилася з тим, коли Київ отримував нові можливості", — підкреслили журналісти.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поки що не розглядає питання про надання "Томагавків" для ЗСУ, однак не виключає, що ситуація може змінитися.

За інформацією телеканалу CNN, після проведеного аналізу в Пентагоні не заперечують передачу ракет Tomahawk Україні, і питання тепер залежить тільки від політичного рішення американського президента.