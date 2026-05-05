Удар РФ по Полтавщине: погибли спасатели ГСЧС и работники "Нафтогаза", есть раненые (фото)

В ночь на 5 мая Вооруженные силы Российской Федерации ударили дронами и ракетами по Полтавской области, в результате чего погибли четыре человека, сообщили в военной администрации. Атака состоялась в два этапа, и во время повторного обстрела погибли спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Среди пострадавших — работники "Нафтогаза". Какие последствия российского обстрела для Полтавщины и что известно о погибших?

Россияне ударили по двум локациям в Полтавской области, говорится в заметке главы областной военной администрации Виталий Дякивнич. Чиновник сообщил, что регион оказался под атакой БПЛА и ракет РФ. Под удар попала железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие, говорится в сообщении. После российского удара более 3 тыс. человек остались без газоснабжения.

Сообщение Дякивнича появилось в сети в 8 часов 5 мая. Глава ОВА сообщил, что известно о гибели четырех человек и ранениях еще 31. Раненым оказывается помощь. Также указано, что в двух локациях в Полтавской области произошли "прямые попадания и падения обломков".

Фото: Скриншот

Обстрел Украины — детали удара РФ по Полтавщине

Утром 5 мая появилось сообщение главы МВД Игоря Клименко о последствиях удара ВС РФ. Чиновник написал, что во время повторной воздушной атаки ВС РФ под удар попали спасатели ГСЧС, которые как раз находились на пострадавшем объекте. Россияне попали по объекту газодобычи: пожарные тушили масштабное возгорание. Погибшие спасатели — заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктор Кузьменко и пожарный-спасатель Дмитрий Скриль.

"Также в результате повторного удара погибли еще 2 человека, а 8 — ранены. 23 спасателя получили травмы. Три человека в тяжелом состоянии, медики борются за их жизни", — уточнил чиновник.

Клименко выразил слова скорби по погибшим спасателям и рассказал об их работе в ГСЧС.

Виктор Кузьменко — Герой Украины, который участвовал в 50 спасательных операциях и который спас 17 человек в 2024 году. Среди прочего, спасатель работал во время преодоления последствий техногенных катастроф, тушил пожары на объектах инфраструктуры.

Дмитрий Скриль — спасатель с 20-летним опытом, который тушил пожары и помогал людям во время российских ударов по нефтегазовым и другим объектам.

"Это сознательные удары по тем, кто спасает жизни", — написал Клименко.

Фото: Ігор Клименко/Telegram

Фото: Ігор Клименко/Telegram

В 9 часов появилось сообщение в Telegram-канале "Группа Нафтогаз". Пресс-служба компании заявила, что ВС РФ действительно ударили по объекту газовой инфраструктуры. Уточняется, что погибли пять человек, из них трое — сотрудники Нафтогаза, и двое спасателей. Ранены 37 человек, добавляется в заметке.

Воздушные силы утром 5 мая написали, что россияне атаковали украинцев 11 баллистическими ракетами и 164 дронами различных типов. Результаты работы средств ПВО — сбили одну "Искандер-М" из 11 и 149 БпЛА из 164.

Отметим, один из предыдущих обстрелов Полтавщины состоялся 28 марта 2026 года. Дроны ВС РФ попали в частный дом: погиб один человек, сообщили в ОВА.

