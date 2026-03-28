Россияне атаковали промышленные и жилые объекты в Полтавской области, погиб человек

В течение ночи российские беспилотники атаковали Полтавскую область. Есть попадания, один человек погиб, сообщили в ОВА.

Вражеские дроны во время атаки попали в жилой дом и в промышленные объекты в Полтавском районе. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Дякивнич.

"К сожалению, один человек погиб", — проинформировал чиновник.

Сейчас воздушная тревога на Полтавщине продолжается.

Карта тревог Фото: скриншот

Отметим, ВС РФ атакует газодобывающие объекты в регионе, в результате чего инфраструктура получает серьезные повреждения и останавливает работу. С начала года Россия уже около 40 раз атаковала газовую инфраструктуру, — отмечал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Фокус писал, что на фоне повреждения газодобывающей инфраструктуры российскими атаками Украина начала формирование запасов газа. По состоянию на середину марта украинские подземные хранилища, одни из крупнейших в Европе, были заполнены почти на 16 процентов.

Відео дня

Напомним, в ночь на 28 марта российские оккупанты ударили по Одессе ударными дронами типа "Шахед". Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Приморском районе есть попадание в крышу здания роддома, также зафиксировано частичное разрушение между четвертым и пятым этажами многоэтажки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения. Поэтому подобные объекты должны быть максимально защищены.