Росіяни атакували промислові та житлові об'єкти у Полтавській області, загинула людина

Протягом ночі російські безпілотники атакували Полтавщину. Є влучання, одна людина загибла, повідомили в ОВА.

Ворожі дрони під час атаки влучили у житловий будинок та у промислові обʼєкти у Полтавському районі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"На жаль, одна людина загинула", — поінформував посадовець.

Наразі повітряна тривога на Полтавщині триває.

Зазначимо, ЗС РФ атакує газодобувні об'єкти у регіоні, внаслідок чого інфраструктура отримує серйозні пошкодження та зупиняє роботу. З початку року Росія вже близько 40 разів атакувала газову інфраструктуру, — зазначав голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Фокус писав, що на тлі пошкодження газовидобувної інфраструктури російськими атаками Україна розпочала формування запасів газу. Станом на середину березня українські підземні сховища, одні з найбільших у Європі, були заповнені майже на 16 відсотків.

Нагадаємо, у ніч на 28 березня російські окупанти вдарили по Одесі ударними дронами типу "Шахед". Начальник Одеської міської військової адміністрації Серігй Лисак повідомив, що у Приморському районі є влучання у дах будівлі пологового будинку, також зафіксовано часткове руйнування між четвертим та п’ятим поверхами багатоповерхівки.

Раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання. Тому подібні об'єкти мають бути максимально захищені.