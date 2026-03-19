Україна створює запаси газу на зиму: причиною стали атаки Росії

Україна розпочала формування запасів газу в підземних сховищах. Це підготовка до зими на тлі пошкодження газовидобувної інфраструктури російськими атаками. Для підготовки до наступного опалювального сезону країна змушена нарощувати імпорт енергоносія.

Україна, змушена збільшити імпорт газу після того, як Росія пошкодила її газовидобувну інфраструктуру. Країна почала зберігати газ у своїх підземних сховищах, готуючись до наступного опалювального сезону, показали дані європейського AGSI, повідомило інформаційне агентство Reuters 19 березня.

З минулої осені Росія майже щодня атакує українську енергосистему. Вона атакує як електростанції, так і газові родовища, більшість з яких розташовані у прифронтових районах.

До війни з Росією Україна задовольняла майже всі свої потреби в газі за рахунок внутрішнього видобутку. Але російські удари призвели до того, що Україна втратила близько половини свого видобутку газу. Дані AGSI, засновані на інформації державного підприємства "Укртрансгаз", показали, що Україна почала регулярно нарощувати запаси газу протягом вихідних. В середньому закачуються близько 130 гігават-годин на день.

Відео дня

Український оператор газотранспортної системи заявив, що країна планує отримати 25,2 мільйона кубічних метрів газу в четвер, включаючи 10,2 млн куб. м з Польщі та 8,4 млн куб. м з Угорщини. Україна імпортувала 26,1 млн куб. м газу в середу.

Згідно з даними, станом на 17 березня українські підземні сховища, одні з найбільших у Європі, були заповнені майже на 16%. Раніше цього місяця міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір розпочати опалювальний сезон 2026–2027 років із щонайменше 13 мільярдами кубічних метрів газу в підземних сховищах – приблизно таким самим обсягом, як і в попередньому сезоні.

З початку війни з Росією Україна не розкривала повної інформації про імпорт газу. Уряд раніше заявляв про намір імпортувати трубопровідний газ та збільшити імпорт американського зрідженого природного газу цього року.

Консалтингова компанія DiXi Group заявила у четвер, що Україна минулого року скоротила споживання газу на 4% — до 21 мільярда кубічних метрів. На населення при цьому припадало 36% споживання, або 7,6 млрд кубічних метрів.

За даними консалтингової компанії, у 2025 році промисловість спожила 5 млрд куб. м газу, виробники теплової енергії — 3,9 млрд куб. м, а муніципальні та бюджетні органи спожили 2,5 млрд куб. м,. Втрати склали 2 млрд куб. м. Споживання газу в Україні до війни у ​​2021 році становило 30,3 млрд куб. м, але у 2022 році воно скоротилося до 20,3 млрд куб. м.

Нагадаємо, що експерти попереджають про ризики для наступного опалювального сезону через подорожчання газу та нестабільність постачань на тлі війни в Ірані. За їхніми оцінками, Україні вже зараз потрібно активно формувати запаси газу. Конкуренція за ресурс у Європі зростає, а ціни можуть різко підвищуватися.

Раніше ми також інформували, що "Нафтогаз" веде переговори з румунською компанією OMV Petrom щодо спільної розробки газового родовища на шельфі Чорного моря. Йдеться про перспективний проєкт, який у майбутньому може посилити видобуток газу.