Украина создает запасы газа на зиму: причиной стали атаки России

Украина начала формирование запасов газа в подземных хранилищах. Это подготовка к зиме на фоне повреждения газодобывающей инфраструктуры российскими атаками. Для подготовки к следующему отопительному сезону страна вынуждена наращивать импорт энергоносителя.

Украина, вынуждена увеличить импорт газа после того, как Россия повредила ее газодобывающую инфраструктуру. Страна начала хранить газ в своих подземных хранилищах, готовясь к следующему отопительному сезону, показали данные европейского AGSI, сообщило информационное агентство Reuters 19 марта.

С прошлой осени Россия почти ежедневно атакует украинскую энергосистему. Она атакует как электростанции, так и газовые месторождения, большинство из которых расположены в прифронтовых районах.

До войны с Россией Украина удовлетворяла почти все свои потребности в газе за счет внутренней добычи. Но российские удары привели к тому, что Украина потеряла около половины своей добычи газа. Данные AGSI, основанные на информации государственного предприятия "Укртрансгаз", показали, что Украина начала регулярно наращивать запасы газа в течение выходных. В среднем закачиваются около 130 гигаватт-часов в день.

Украинский оператор газотранспортной системы заявил, что страна планирует получить 25,2 миллиона кубических метров газа в четверг, включая 10,2 млн куб. м из Польши и 8,4 млн куб. м из Венгрии. Украина импортировала 26,1 млн куб. м газа в среду.

Согласно данным, по состоянию на 17 марта украинские подземные хранилища, одни из крупнейших в Европе, были заполнены почти на 16%. Ранее в этом месяце министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена начать отопительный сезон 2026-2027 годов с не менее 13 миллиардами кубических метров газа в подземных хранилищах — примерно таким же объемом, как и в предыдущем сезоне.

С начала войны с Россией Украина не раскрывала полной информации об импорте газа. Правительство ранее заявляло о намерении импортировать трубопроводный газ и увеличить импорт американского сжиженного природного газа в этом году.

Консалтинговая компания DiXi Group заявила в четверг, что Украина в прошлом году сократила потребление газа на 4% — до 21 миллиарда кубических метров. На население при этом приходилось 36% потребления, или 7,6 млрд кубических метров.

По данным консалтинговой компании, в 2025 году промышленность потребила 5 млрд куб. м газа, производители тепловой энергии — 3,9 млрд куб. м, а муниципальные и бюджетные органы потребили 2,5 млрд куб. м,. Потери составили 2 млрд куб. м. Потери составили 2 млрд куб. м. Потребление газа в Украине до войны в 2021 году составило 30,3 млрд куб. м, но в 2022 году оно сократилось до 20,3 млрд куб. м.

Напомним, что эксперты предупреждают о рисках для следующего отопительного сезона из-за подорожания газа и нестабильности поставок на фоне войны в Иране. По их оценкам, Украине уже сейчас нужно активно формировать запасы газа. Конкуренция за ресурс в Европе растет, а цены могут резко повышаться.

