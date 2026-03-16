"Нафтогаз" веде переговори з румунською компанією щодо родовища газу в Чорному морі, — ЗМІ

Українська державна компанія "Нафтогаз" проводить переговори з румунською енергетичною компанією OMV Petrom. Вони стосуються можливого партнерства у розробці газового родовища на шельфі Чорного моря. За даними джерел у галузі, мова йде про перспективний проєкт, який може стати одним із важливих елементів майбутнього видобутку природного газу в регіоні.

Українська енергетична компанія "Нафтогаз", ще до повномасштабного вторгнення Росії виявила значні поклади природного газу на чорноморському шельфі. Вона веде переговори з румунською компанією OMV Petrom щодо створення партнерства для розробки цього родовища. Про перемовини інформаційному агентству Reuters повідомили три джерела в енергетичній галузі, знайомі з ситуацією.

Джерела не вказали обсяг видобувного газу, що знаходиться на відкритті, але одне з них заявило, що це "одне з найперспективніших газових родовищ у Чорноморському регіоні", де Румунія та Туреччина вже розробляють власні родовища.

За їхніми словами, переговори "Нафтогазу" і "OMV Petrom" перебувають на ранній стадії, і розробка родовища не розпочнеться до закінчення війни. "Нафтогаз" упродовж останніх років працює над розширенням можливостей для пошуку нових родовищ і розвитку видобутку природного газу. Компанія отримала ліцензії на ділянки чорноморського шельфу з високим потенціалом запасів.

"Наша стратегія полягає в розширенні діяльності в Чорному морі. Партнерство з Україною є логічним кроком на шляху оцінки можливостей у регіоні, оскільки країна має чи не найбільший потенціал видобутку природного газу в Європі. Ми раді розпочати дослідження можливих шляхів спільної роботи з Нафтогазом. Ми націлені на ефективну та взаємовигідну співпрацю з метою реалізації цих можливостей", — вказував раніше Крістофер Вейт, Член Виконавчої Ради OMV Petrom, відповідальний за розвідку та розробку.

Нагадаємо, що російські війська раніше атакували об’єкти газовидобутку "Нафтогазу" на Харківщині. Зокрема, 24 лютого дрони РФ вдарили по одному з газовидобувних об’єктів компанії в області. Внаслідок цього інфраструктура зазнала пошкоджень, а роботу підприємства тимчасово зупинили. Загалом від початку року російські війська здійснили вже 26 атак на об’єкти групи "Нафтогаз", повідомляв голова правління компанії Сергій Корецький.

Раніше ми також інформували, що під удари російських безпілотників також потрапили об’єкти нафтогазовидобутку в Полтавській області. У ніч на 20 лютого дрони РФ влучили в інфраструктуру регіону, де видобувалося близько 40% українського газу та 20% нафти. Це призвело до пожежі та роботи аварійних служб на місці. За даними «Нафтогазу», від початку повномасштабної війни російські війська понад 400 разів атакували нафтогазову інфраструктуру України.