РФ атакувала дронами "Нафтогаз" на Харківщині: що відомо

Російські війська 24 лютого атакували газовидобувний об’єкт Групи "Нафтогаз" у Харківській області, застосувавши дрони. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження, а роботу об’єкта – зупинено.

Російська армія постійно здійснюють удари по об'єктах "Нафтогазу". Цього разу під обстріл потрапив об’єкт у Харківській області, де врогом були застосовані дрони, повідомив в Facebook голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

"Відразу після завершення повітряної тривоги фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС зможуть приступити до ліквідації наслідків обстрілів. Тільки з початку року російські війська здійснили вже 26 атак на об’єкти Групи Нафтогаз", - написав Корецький.

Внаслідок дій ворога від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 312 співробітників "Нафтогазу".

Відео дня

Нагадаємо, що РФ завдали удару по об’єкту нафтогазовидобутку НАК "Нафтогаз" в Полтавській області. Атаку здійснили ударними дронами, унаслідок чого вночі 20 лютого сталося влучання по інфраструктурі регіону. Там видобувалося близько 40% українського газу та 20% нафти.

Раніше ми також інформували, що російські війська вразили критичний інфраструктурний об’єкт у Львівській області. До ліквідації наслідків залучили 130 рятувальників і 36 одиниць спецтехніки. Працівники "Нафтогазу" призупинили технологічні процеси.