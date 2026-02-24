РФ атаковала дронами "Нафтогаз" на Харьковщине: что известно

Российские войска 24 февраля атаковали газодобывающий объект Группы "Нафтогаз" в Харьковской области, применив дроны. В результате ударов зафиксированы повреждения, а работа объекта — остановлена.

Российская армия постоянно осуществляют удары по объектам "Нафтогаза". На этот раз под обстрел попал объект в Харьковской области, где врогом были применены дроны, сообщил в Facebook председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"Сразу после завершения воздушной тревоги специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС смогут приступить к ликвидации последствий обстрелов. Только с начала года российские войска совершили уже 26 атак на объекты Группы Нафтогаз", — написал Корецкий.

В результате действий врага с начала полномасштабного вторжения России погибли 312 сотрудников "Нафтогаза".

Відео дня

Напомним, что РФ нанесли удар по объекту нефтегазодобычи НАК "Нафтогаз" в Полтавской области. Атаку осуществили ударными дронами, в результате чего ночью 20 февраля произошло попадание по инфраструктуре региона. Там добывалось около 40% украинского газа и 20% нефти.

Ранее мы также информировали, что российские войска поразили критический инфраструктурный объект во Львовской области. К ликвидации последствий привлекли 130 спасателей и 36 единиц спецтехники. Работники "Нафтогаза" приостановили технологические процессы.