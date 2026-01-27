РФ 15 раз била по инфраструктуре "Нафтогаза": какие последствия для объекта во Львовской области

Вооруженные силы Российской Федерации попали по критическому инфраструктурному объекту во Львовской области, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины". На месте попадания работают 130 спасателей и 36 машин спецтехники, которые тушат пожар, тем временем работники компании приостановили все технологические процессы. Через Броды проходит ветка трубопровода "Дружба", по которому Словакия и Венгрия получали российскую нефть.

В течение января россияне 15 раз атаковали объекты "Нафтогаза", сообщила пресс-служба компании на странице Facebook. Отмечается, что делается все возможное, чтобы защитить людей и окружающую среду.

Сообщение "Группы "Нафтогаз" появилось около 14 часов, через несколько часов после сообщений ГСЧС и военной администрации о масштабном попадании дронов ВС РФ по объекту во Львовской области. Пресс-служба отметила, что люди не пострадали, а на объекте работают спасатели.

"Утро началось с очередного удара. Сегодня, 27 января, Россия атаковала объект критической инфраструктуры Группы Нафтогаз в западном регионе Украины. В результате попадания возник пожар", — говорится в сообщении.

Відео дня

Обстрел Львовской области — детали удара по Бродам

Фокус писал об обстреле Львовской области и о последствиях попадания россиян на объект инфраструктуры. Утром 27 января Бродовская городская администрация сообщила, что начался масштабный пожар и из-за ухудшения ситуации с качеством воздуха детей попросили держать дома и не отправлять в садики или школы. Впоследствии информацию уточнили: добавили, что горят нефтепродукты.

В течение осени 2025 года Нафтогаз не раз информировал об ударах ВС РФ на критических объектах. Среди прочего, в октябре состоялась самая массовая атака по украинской газодобыче. Россияне ударили по объектам в Полтавской и Харьковской областях: насчитали 60 "Шахедов", которые нанесли критические разрушения оборудованию. По предварительным оценкам, Кремль мог разрушить 60% добычи. В декабре — новые сообщения о российских атаках на газовую отрасль: регионы не указывались.

Отметим, 26 января, ЕС принял решение о полном отказе от трубопроводного газа РФ с 2027 года, а запрет по нефти возможен с 2028 года. При этом Словакия и Венгрия, две последние страны Европы, которые использовали российскую нефть на трубопроводе "Дружба", пообещали обратиться в суд, чтобы отменить это решение по газу. Официально Украина пока не подтверждала, что россияне атаковали именно этот инфраструктурный объект. При этом одна ветка "Дружбы" идет через Броды во Львовской области, свидетельствует схема.

Обстрел Львовской области — схема трубопровода "Дружба" через Броды Фото: Из открытых источников

Напоминаем, в ночь на 27 января "Шахеды" ВС РФ атаковали Одессу, разрушив целый подъезд пятиэтажки. Одесская военная администрация сообщила об одном погибшем, а пресс-служба ДТЭК показала фото энергетического объекта, по которому попали россияне.