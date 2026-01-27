РФ 15 разів била по інфраструктурі "Нафтогазу": які наслідки для об'єкта у Львівській області

Збройні сили Російської Федерації влучили по критичному інфраструктурному об'єкту у Львівській області, повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України". На місці влучання працюють 130 рятувальників та 36 машин спецтехніки, які гасять пожежу, тим часом працівники компанії призупинили усі технологічні процеси. Через Броди проходить гілка трубопроводу "Дружба", яким Словаччина та Угорщина отримували російську нафту.

Протягом січня росіяни 15 разів атакували об'єкти "Нафтогазу", повідомила пресслужба компанії на сторінці Facebook. Наголошується, що робиться все можливе, щоб захистити людей та навколишнє середовище.

Допис "Групи "Нафтогаз" з'явився близько 14 год, через кілька годин після повідомлень ДСНС та військової адміністрації про масштабне влучання дронів ЗС РФ по об'єкту у Львівській області. Пресслужба наголосила, що люди не постраждали, а на об'єкті працюють рятувальники.

"Ранок почався з чергового удару. Сьогодні, 27 січня, Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури Групи Нафтогаз у західному регіоні України. Внаслідок влучання виникла пожежа", — ідеться у повідомленні.

Обстріл Львівської області — деталі удару по Бродах

Фокус писав про обстріл Львівської області та про наслідки влучання росіян на об'єкту інфраструктури. Зранку 27 січня Бродівська міська адміністрація повідомила, що почалась масштабна пожежа і через погіршення ситуації з якістю повітря дітей попросили тримати вдома і не відправляти садочки чи школи. Згодом інформацію уточнили: додали, що горять нафтопродукти.

Протягом осені 2025 року Нафтогаз не раз інформував про удари ЗС РФ на критичних об'єктах. Серед іншого, у жовтні відбулась наймасовіша атака по українському газовидобутку. Росіяни вдарили по об'єктах у Полтавській та Харківській областях: нарахували 60 "Шахедів", які завдали критичних руйнувань устаткуванню. За попередніми оцінками, Кремль міг зруйнувати 60% видобутку. У грудні — нові повідомлення про російські атаки на газову галузь: регіони не вказувались.

Зазначимо, 26 січня, ЄС прийняв рішення про повну відмову від трубопровідного газу РФ з 2027 року, а заборона щодо нафти можлива з 2028 року. При цьому Словаччина та Угорщина, дві останні країни Європи, які використовували російську нафту на трубопроводу "Дружба", пообіцяли звернутись до суду, щоб скасувати це рішення по газу. Офіційно Україна поки не підтверджувала, що росіяни атакували саме цей інфраструктурний об'єкт. При цьому одна гілка "Дружби" іде через Броди у Львівській області, свідчить схема.

Обстріл Львівської області - схема трубопроводу "Дружба" через Броди Фото: З відкритих джерел

Нагадуємо, в ніч на 27 січня "Шахеди" ЗС РФ атакували Одесу, зруйнувавши цілий під'їзд п'ятиповерхівки. Одеська військова адміністрація повідомила про одного загиблого, а пресслужба ДТЕК показала фото енергетичного об'єкта, по якому влучили росіяни.