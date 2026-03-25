Росіяни готують атаки по об'єктам водопостачання, — Зеленський

Президент України попередив, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання. Тому подібні об'єкти мають бути максимально захищені.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 25 березня розповів, що росіяни, які напередодні обстріляли міста України, а до цього постійно атакували енергооб'єкти, тепер готують новий терор.

"Треба додати рубежів захисту – це чітке завдання. Ми знаємо також, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, і в кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів", — сказав президент.

Він також зауважив, що провів селектор по всіх регіонах, де були російські удари та влучання. Особливу увагу приділив Чернігівщині, де увесь день ішли роботи по відновленню електрики.

"Я доручив урядовцям і команді Офісу Президента також пропрацювати разом із військовими питання ППО, зокрема захисту від дронів, у західних регіонах України… Ще раз сьогодні пройшлися з Прем’єр-міністром України і керівником Нафтогазу, іншими урядовцями та міністром оборони України по ключових завданнях. Повітряні сили, Збройні Сили України теж мають, що зробити", — сказав Зеленський.

Президент також зауважив, що зараз активно працює дипломатична команда із країнами Близького Сходу та Затоки, які зараз мають надзвичайний інтерес до українського досвіду захисту від дронів. На думку Зеленського, це може бути взаємовигідне партнерство, яке допоможе в обороні України.

"Уже бачимо, що не тільки "шахеди" бʼють там, на Близькому Сході та в Затоці, але й усе більше фактів про застосування FPV-дронів. Це сучасна війна, до якої треба бути готовими. Україна має цю експертизу, і ми потребуємо – взамін на нашу підтримку – відповідної підтримки в тому, із чим нам тут складніше – це й захист проти балістики, і фінансові ресурси на оборону. Україна пропонує взаємовигідне партнерство: ми можемо посилити тих, хто може посилити нас. І зараз ситуація у світі така, що тільки скоординовані та спільні дії можуть гарантувати справжні результати й справжню безпеку", — сказав президент України.

