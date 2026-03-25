"Удари якихось інопланетян": у МЗС розкритикували реакцію ЮНЕСКО на атаку по центру Львова

Через понад 12 годин ЮНЕСКО офіційно відреагувала на удари російської армії по історичному центру Львова. "Шахед" влучив по будівлі в районі Бернардинського монастиря, після чого там спалахнула пожежа.

В організації нагадали, що ця пам'ятка архітектури входить до складу об'єкта Всесвітньої спадщини "Львів — ансамбль історичного центру".

"ЮНЕСКО нагадує, що культурні цінності перебувають під захистом Гаазької конвенції 1954 року та Конвенції про всесвітню спадщину 1972 року. Усі сторони повинні берегти спадщину та утримуватися від будь-яких дій, що завдають шкоди культурним цінностям. ЮНЕСКО готова надати підтримку владі в проведенні оцінок, вжитті заходів щодо захисту та наданні екстреної допомоги", — йдеться в заяві.

Зі свого боку речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу 25 березня назвав таку реакцію ЮНЕСКО "ганьбою". Він нагадав, що ще вчора МЗС звернулося до ЮНЕСКО за реакцією на обстріл:

"Відреагувало ЮНЕСКО. Ну, ганьба, що тут ще сказати. Якщо в ЮНЕСКО не можуть навіть згадати, хто завдав удару, і це просто якісь абстрактні удари якихось інопланетян по Львову. Ну про що тут говорити? На жаль, вирок дисфункціональності цієї організації, нездатності організації називати речі своїми іменами. Весь інтернет у відео, як "Шахед" влітає в цей комплекс. То що потрібно ще, щоб сказати, що це російський удар. У чому проблема?"

Він констатував, що українська ППО "сьогодні робить більший внесок у захист всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, ніж ЮНЕСКО як вся організація разом узята".

Напередодні незабаром після обстрілу глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що його відомство вже домовилося з експертами ЮНЕСКО про візит до Львова для фіксації руйнувань і оцінювання завданих збитків.

"Росія не просто завдала удару по будівлях у центрі Львова. Це удар по всесвітній спадщині ЮНЕСКО. Удар безпосередньо по ЮНЕСКО як організації. Удар по всіх у світі, кому не байдужа культурна спадщина. Вимагаємо сильних реакцій", — наголосив він.

Також МЗС вимагає від ЮНЕСКО ініціювати санкції проти РФ у сфері культури.

Нагадаємо, 24 березня ЗС РФ завдали удару "Шахедами" по центру Львова. Після удару загорілася будівля монастиря Бернардинів у центрі Львова, спадщина ЮНЕСКО.

Унаслідок атаки на місто постраждали 27 осіб, сімох госпіталізовано. Стан трьох із них — важкий, але стабільний, повідомив міста Андрій Садовий.

Учора чиновник у серцях заявив, що у нього "багато запитань до всіх" після нальоту дронів на Львів, оскільки місто постійно витрачає кошти на протиповітряну оборону.

У відповідь командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" назвав "докором" або "рекламацією покупця", і закликав мера припинити робити подібні зауваження. Він навів статистику ворожого обстрілу за 24 березня і нагадав, що 15 із 556 "Шахедів" змогли досягти мети, а це становить лише 3% від загальної кількості.

Зі свого боку Садовий вибачився перед військовими, зазначивши, що його заява була некоректною.