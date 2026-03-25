"Удары каких-то инопланетян": в МИД раскритиковали реакцию ЮНЕСКО на атаку по центру Львова

Спустя более 12 часов ЮНЕСКО официально отреагировала на удары российской армии по историческому центру Львова. "Шахед" попал по зданию в районе Бернардинского монастыря, после чего там вспыхнул пожар.

В организации напомнили, что эта памятка архитектуры входит в состав объекта Всемирного наследия "Львов – ансамбль исторического центра".

"ЮНЕСКО напоминает, что культурные ценности находятся под защитой Гаагской конвенции 1954 года и Конвенции о всемирном наследии 1972 года. Все стороны должны беречь наследие и воздерживаться от любых действий, наносящих вред культурным ценностям. ЮНЕСКО готова оказать поддержку властям в проведении оценок, принятии мер по защите и оказании экстренной помощи", — говорится в заявлении.

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий вовремя брифинга 25 марта назвал такую реакцию ЮНЕСКО "позором". Он напомнил, что еще вчера МИД обратился к ЮНЕСКО за реакцией на обстрел:

Відео дня

"Отреагировало ЮНЕСКО. Ну, позор, что тут еще сказать. Если в ЮНЕСКО не могут даже вспомнить, кто нанес удар, и это просто какие-то абстрактные удары каких-то инопланетян по Львову. Ну о чем здесь говорить? К сожалению, приговор дисфункциональности этой организации, неспособности организации называть вещи своими именами. Весь интернет в видео, как "Шахед" влетает в этот комплекс. То что нужно еще, чтобы сказать, что это российский удар. В чем проблема?"

Он констатировал, что украинская ПВО "сегодня делает больший взнос в защиту всемирного наследия ЮНЕСКО, чем ЮНЕСКО как вся организация вместе взятая".

Накануне вскоре после обстрела глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что его ведомство уже договорилось с с экспертами ЮНЕСКО о визите во Львов для фиксации разрушений и оценки нанесенного ущерба.

"Россия не просто нанесла удар по зданиям в центре Львова. Это удар по всемирному наследию ЮНЕСКО. Удар непосредственно по ЮНЕСКО как организации. Удар по всем в мире, кому не безразлично культурное наследие. Требуем сильных реакций", — подчеркнул он.

Также МИД требует от ЮНЕСКО инициировать санкции против РФ в сфере культуры.

Напомним, 24 марта ВС РФ нанесли удар "Шахедами" по центру Львова. После удара загорелось здание монастыря Бернардинцев в центре Львова, наследие ЮНЕСКО.

В результате атаки на город пострадали 27 человек, семеро госпитализированы. Состояние троих из них — тяжелое, но стабильное, сообщил города Андрей Садовый.

Вчера чиновник в сердцах заявил, что у него "много вопросов ко всем" после налета дронов на Львов, поскольку город постоянно тратит средства на противовоздушную оборону.

В ответ командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" назвал "упреком" или "рекламацией покупателя", и призвал мэра прекратить делать подобные замечания. Он привел статистику вражеского обстрела за 24 марта и напомнил, что 15 из 556 "Шахедов" смогли достичь цели, а это составляет лишь 3% от общего количества.

В свою очередь Садовый извинился перед военными, отметив, что его заявление было некорректным.