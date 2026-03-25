"Я стоял перед горящим домом": Садовый извинился за свои слова о ПВО во время удара по Львову

Городской голова Львова Андрей Садовый признал, что его предыдущее заявление о работе Сил беспилотных систем было эмоциональным и некорректным и отметил, что с уважением относится к военнослужащим противовоздушной обороны.

Об этом глава города написал в своем Telegram-канале 25 марта. После того, как на его замечания из-за удара РФ по Львову, ответил командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр".

Мэр Львова отметил, что относится к работе сил ПВО с уважением, а община максимально закрывает все запросы, поступающие от военных.

"С большим уважением отношусь к силам ПВО и ко всем, кто защищает наше небо и землю. Община Львова максимально закрывает запросы, которые поступают от военных. Понимаю, что решение об использовании техники и ресурсов принимают ответственные люди. Они точно лучше знают, где это нужно больше всего", — написал он.

Андрей Садовый признал, что его замечания относительно того, как вражеские дроны 24 марта смогли долететь до города, были некорректными.

"Моя реакция на вопрос журналистки была эмоциональной и некорректной. В тот момент я стоял перед горящим домом в центре города и видел последствия российской атаки. Спасибо всем, кто обратил на это внимание", — признал Садовый.

24 марта после атаки дронов РФ, которые попали в самое сердце Львова, Андрей Садовый сказал, что у него "много вопросов ко всем" после вчерашнего налета дронов на Львов, поскольку город постоянно тратит средства на противовоздушную оборону. В ответ командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр" назвал "упреком" или "рекламацией покупателя", и призвал мэра прекратить делать подобные замечания. "Мадьяр" привел статистику вражеского обстрела за 24 марта и вспомнил, что 15 из 556 "Шахедов" смогли достичь цели, что составляет лишь 3% от общего количества.

В конце Роберт "Мадьяр" добавил, что не ему давать советы главе города, однако и Садовому не следует упрекать тех, кто днем и ночью защищает украинское небо.

