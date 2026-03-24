Львов после удара: поврежденные дома, транспорт и десятки раненых, — Садовый

Во Львове в результате вражеской атаки пострадали 26 человек, однако обошлось без погибших. В городе зафиксированы значительные разрушения жилых домов, повреждения транспорта и перебои с коммуникациями.

После заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям во Львове мэр города Андрей Садовый обнародовал обновленные данные о последствиях вражеской атаки. В больницах города находятся 26 пострадавших. В то же время, по словам городского головы, самым важным является то, что обошлось без погибших.

"Галицкий район. Поврежден дом на площади Соборной, 3 — это памятник архитектуры национального значения. Пострадали 17 квартир. На ул. Бандеры повреждены 4 дома — выбито 23 окна. 6 квартир нуждаются в отселении. 4 семьи уже временно поселили в гостинице", — отметил Садовый

В Сиховском районе зафиксировано повреждение 19 многоквартирных домов. Всего там выбито более 1300 окон. Наибольшим разрушениям подвергся дом на проспекте Красной Калины, 103, где зафиксировали два попадания. Повреждены четыре подъезда, 136 квартир и пострадали более 350 жителей. В этом доме пока отсутствуют газ и электроснабжение.

"Поврежден коммунальный транспорт: выбито 30 окон, 2 лобовых, вырвано 5 люков. Предварительные убытки — около 650 тысяч гривен. Состояние электроники еще выясняют. Работаем на местах. Помогаем людям", — добавил Садовый.

Ранее мы также информировали, что во время российской атаки во Львове пострадала историческая церковь, которая относится к объектам наследия ЮНЕСКО. В результате обстрела там вспыхнул пожар, который ликвидировали спасатели. Удар вызвал повреждения культурного наследия города.