13 пострадавших во Львове: что известно о последствиях обстрела россиян (видео)

Во Львовской ОГА сообщают по возгоранию жилых домов на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и улице Красной Калины. Также есть пострадавшие.

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщает о семи раненых в результате атаки российских дронов. Один человек в тяжелом состоянии. Мэр Садовый сообщил, что количество пострадавших возросло до 13 человек.

"Уже 13 раненых в больницах Львова. Количество пострадавших увеличивается... Люди с травмами различной степени тяжести. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. 5 с Сыхова, 2 из центра Львова. Атака до сих пор продолжается", — написал глава города Андрей Садовый.

"В результате атаки вражеских беспилотников во Львове есть возгорание... Также в результате падения обломков БпЛА загорелся частный дом в селе Серники Бибрской территориальной общины. Всюду работают пожарные", — сообщил Козицкий.

По его словам, в воздушном пространстве Львовской области находятся еще как минимум два вражеских беспилотника. ПВО работает.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что среди пострадавших 51-летняя женщина, которая получила минно-взрывные травмы нижних конечностей. В больницу ее доставили полицейские.

Также в мэрии сообщили, что в результате дроновой атаки на Львов зафиксированы масштабные разрушения в разных районах города. Повреждены жилые дома в центральной части города и на Сыхове. Все соответствующие службы уже выехали для ликвидации последствий.

По информации управления транспорта, трамваи не курсируют в местах, где произошли попадания, автобусы направляются в объезд.

Тревога все еще продолжается.

Во Львове прогремели взрывы вскоре после того, как стало известно, что в направлении города летит вражеский ударный дрон.