Взрывы во Львове: город атакуют дроны (фото)

Во Льове прогремели взрывы вскоре после того, как стало известно, что в направлении города летит вражеский ударный дрон.

Мэр города Андрей Садовый сообщил о работе противовоздушной обороны в городе и попросил не снимать ничего на видео, а также оставаться в безопасном месте.

По информации паблика "Типовий Львів", дроны атакуют центральный железнодорожный вокзал Львова.

Также сообщается о прилете во Львове по памятке ЮНЕСКО. В сети публикуют кадры исторического здания с горящей крышей возле церкви св. Андрея, а также момент пролета "Шахеда" над центром города.

Во Львовской областной военной администрации сообщают о минимум двух тяжелораненых и просят оставаться в укрытия, потому что угроза продолжается.

В микрорайоне Сыхов горят квартиры на последнем этаже многоэтажки в результате атаки дрона.

Мэр Садовый уточнил, что пострадал дом на проспекте Червоной Калины.

Попадание "Шахеда" в дом на Сыхове

Также повреждение зафиксировано на улице Бандеры, возле музея "Тюрьма на Лонцкого", сообщает Telegram-канал "Львівич". Обломки крыши одного из зданий повылетали на проезжую и пешеходную части.

Улица усеяна обломками



