Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Взрывы во Львове: город атакуют дроны (фото)

Атака на Львов 24 марта – под атакой главный железнодорожный вокзал
В центре Львова горит дом после прилета | Фото: Соцсети

Во Льове прогремели взрывы вскоре после того, как стало известно, что в направлении города летит вражеский ударный дрон.

Мэр города Андрей Садовый сообщил о работе противовоздушной обороны в городе и попросил не снимать ничего на видео, а также оставаться в безопасном месте.

По информации паблика "Типовий Львів", дроны атакуют центральный железнодорожный вокзал Львова.

Также сообщается о прилете во Львове по памятке ЮНЕСКО. В сети публикуют кадры исторического здания с горящей крышей возле церкви св. Андрея, а также момент пролета "Шахеда" над центром города.

Во Львовской областной военной администрации сообщают о минимум двух тяжелораненых и просят оставаться в укрытия, потому что угроза продолжается.

В микрорайоне Сыхов горят квартиры на последнем этаже многоэтажки в результате атаки дрона.

Мэр Садовый уточнил, что пострадал дом на проспекте Червоной Калины.

Атака на Львов 24 марта
Попадание "Шахеда" в дом на Сыхове
Фото: Андрей Садовый/telegram

Также повреждение зафиксировано на улице Бандеры, возле музея "Тюрьма на Лонцкого", сообщает Telegram-канал "Львівич". Обломки крыши одного из зданий повылетали на проезжую и пешеходную части.

Атака на Львов 24 марта
Улица усеяна обломками
Фото: Львівич
Атака на Львов 24 марта
Фото: Львів Times

Новость дополняется.